Andrés Manuel López Beltrán Presenta Renuncia a Comité Ejecutivo Nacional de Morena

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su renuncia a su cargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones.

En una carta dirigida a Ariadna Montiel, dirigente de Morena, explicó que su decisión se debe a que buscará contender por una diputación federal en Tabasco.

“En su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias mandan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”, expuso en su misiva dada a conocer hoy, 25 de mayo de 2026.

López Beltrán reiteró su entrega y militancia a Morena, y afirmó que su compromiso con los ideales del partido “seguirá vigente y con más fuerza que nunca”.

“Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente”, puntualizó.

Logros en la Secretaría de Organización

El político además presentó un balance de logros y avances a lo largo de un año y siete meses al frente de la Secretaría de Organización de Morena, entre ellos:

Incremento en el padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes. Credencialización de cerca de 7 millones de nuevos afiliados. Instalación de 300 módulos de credencialización. Establecimiento de Comités Seccionales de Morena en 69 mil 396 secciones electorales. Conformación de Consejos Municipales en mil 952 municipios. Realización de más de 272 asambleas de evaluación y organización en el país.

“Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo. Pero, sobre todo, una de las más organizadas”, afirmó.

López Beltrám también expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y enfatizó que seguirá dando batalla “para que este proceso histórico continúe”.

spb