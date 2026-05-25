Andrés Manuel López Beltrán Presenta Renuncia a Comité Ejecutivo Nacional de Morena

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador envía carta a la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, para anunciar su decisión de dejar el cargo en el partido

Andrés Manuel López Beltrán durante la inauguración de la Séptima Sesión Ordinaria de Morena el 7 de marzo de 2026.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Andrés Manuel López Beltrán renuncia a Morena para contender en su momento por diputación en Tabasco. Destaca logros en afiliación y organización del partido.

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