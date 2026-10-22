Política

Cámara de Diputados Aprueba la Ley Antimemes; Pasa al Ejecutivo para su Publicación

Después de 10 horas de debate, fueron aprobadas en lo particular las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

El Pleno de la Cámara de Diputados. Foto: CuartoscuroEl Pleno de la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro

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