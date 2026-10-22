Cámara de Diputados Aprueba la Ley Antimemes; Pasa al Ejecutivo para su Publicación

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la llamada Ley Antimemes, que castiga con cárcel y sanciones de hasta 1.2 millones de pesos el uso indebido de la imagen institucional del gobierno.

Pasadas las 14:00 horas, la Cámara Baja aprobó en lo general las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial con 312 votos a favor y 109 en contra.

Más tarde, después de 10 horas de debate, fueron aprobadas en lo particular por 281 votos a favor de la mayoría de Morena y sus aliados, contra 87 votos de la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, las reformas.

Luego de su aprobación en lo general y lo particular, las reformas fueron enviadas al Ejecutivo para su publicación.

Según los legisladores de Morena y el Ejecutivo federal, el objetivo de la norma es sancionar a páginas web o personas que copian logos, colores e identidades gráficas oficiales a escala comercial para hacer creer que son instituciones públicas y engañar a los ciudadanos con cobros, trámites falsos o fraudes financieros.

No obstante, la oposición había señalado en una primera instancia que la redacción original de la ley era ambigua y que temían que pudiera utilizarse para hostigar o criminalizar a periodistas, activistas y ciudadanos que utilicen los logos o la imagen del gobierno con fines satíricos, humorísticos o de crítica política.

Debido a ello, durante la discusión en el pleno, la oposición solicitó añadir un párrafo que eximiera de forma explícita a los memes, la parodia, el humor y la labor periodística, pero la mayoría legislativa rechazó incluir dicha adición.

El castigo aprobado contempla multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) y penas de 1 a 5 años de prisión para quien utilice de forma indebida la identidad gráfica oficial con la intención de cometer un ilícito.

AMP