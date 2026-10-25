Vinculan a Proceso al Exfiscal César Jáuregui por Traición a la Patria

Un juez vinculó a proceso al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por el delito de traición a la patria, debido a su presunta autorización para que dos agentes de la CIA participaran en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Luego de nueve horas de audiencia, el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó la vinculación y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Asimismo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exfiscal, quien permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La comparecencia se desarrolló de forma privada y solo se permitió el acceso al público y a la prensa para conocer la determinación en los primeros minutos de este domingo, por lo que no se sabe cuáles fueron los alegatos específicos.

Alrededor de las 0:10 horas, las autoridades permitieron que los periodistas ingresaran a la sala cuatro de juicios orales para conocer la decisión del juzgador.

El exfiscal apareció con un uniforme gris y sin rasurarse. La vestimenta de prisión que portaba era diferente a la que habitualmente usan el resto de los reos.

Al decidir su situación jurídica, el juez Santos Dorantes dijo al acusado y a la defensa que el delito de traición a la patria se castiga con una pena que va de 5 a 40 años de cárcel. Pero dejó la puerta abierta para que se apegaran a un juicio abreviado y reducir la eventual condena, lo que significaría que el exfiscal aceptara la culpabilidad que le fue imputada.

Jáuregui enfrenta dos procesos penales. El jueves, fue vinculado a proceso en Chihuahua por su presunta participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público. Su audiencia se desarrolló vía Zoom, desde el Centro Federal de Reinserción Social Núm. 1, ubicado en Almoloya, Estado de México, donde fue ingresado el lunes.

Aunque el caso a nivel federal está relacionado con las imputaciones en el ámbito estatal, no son de la misma gravedad. En el estado norteño se decidió que siguiera su caso en libertad, tras una audiencia el domingo pasado.

Pero al finalizar esa vista judicial fue detenido por la Policía Federal Ministerial y trasladado al centro del país, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de violar las leyes de Seguridad Nacional.

Ayer, la FGR informó la apertura de una nueva línea de investigación sobre presuntos actos de corrupción del exfiscal. Además, reveló que la misma gobernadora Maru Campos fue quien denunció a Jáuregui.

La acusación fue luego de que la mandataria estatal se reuniera en el aeropuerto de Ciudad Juárez con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a su vez intercedió para que la panista fuera recibida en la Ciudad de México por la fiscal Ernestina Godoy.

En un comunicado, la FGR detalló que la nueva investigación surgió tras el encuentro entre Gody y Campos, quien compartió información sobre presuntos "actos de corrupción" del exfuncionario.

Los señalamientos están relacionados con "casinos y prestanombres, sobre lo cual, la gobernadora facilitaría la información respectiva, lo que motivó la apertura de una nueva línea de investigación", apuntó la autoridad.

"(Maru Campos) responsabilizó al exfiscal general del Estado, sobre los hechos acontecidos en Chihuahua, en los que intervinieron personas de nacionalidad extranjera", dijo Godoy.

En la conversación se abordaron las imputaciones por traición a la patria, en el fuero federal, además de delitos del fuero común, señaló la FGR sin dar más detalles. Añadió que la reunión fue realizada a solicitud de la gobernadora de Chihuahua. En el encuentro también participó David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR.

El 19 de abril, dos agentes de Estados Unidos y dos elementos de la Fiscalía de Chihuahua murieron en un accidente de carretera cuando regresaban de un operativo antidrogas en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.

Horas antes, el 18 de abril, se había realizado el decomiso y la FGR acusa que agentes de la Guardia Nacional y del Ejército que brindaron seguridad perimetral fueron avisados de imprevisto.

Durante el operativo, autoridades de Chihuahua localizaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, y según la investigación federal, lo hicieron con presencia de agentes de la CIA sin la autorización exigida por la legislación mexicana. Presuntamente, la ubicación se conoció mucho antes, pero no se reportó al Gobierno federal, sino a autoridades extranjeras.

La FGR comenzó las pesquisas y en Chihuahua hicieron lo propio. Tras la intervención federal, fueron decomisados 55 mil litros de sustancias líquidas esenciales y precursores químicos, así como 50 toneladas de precursores en estado sólido.

El complejo contaba con reactores de destilación, centrifugadoras, contenedores industriales y cilindros de gas LP. En su momento, se indicó que el laboratorio clandestino tenía capacidad para producir hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina (equivalentes a unas 100,000 dosis por día); al momento del operativo, también se decomisaron 2,000 litros de metanfetamina ya elaborada en estado líquido y lista para su distribución.

Los agentes que murieron fueron identificados recientemente como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. Ambos sirvieron en operativos en Afganistán. Igual fallecieron Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y su escolta que conducía la unidad, Manuel Genaro Méndez Montes.

En concreto, la FGR acusa que el exfiscal sabía de la operación de los dos estadounidenses, pese a que no tenían autorización de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, para ingresar temporalmente a México con fines de intercambio de información. Tampoco contaban con licencia para portar armas, pues se presume que estaban armados.

Jáuregui renunció a la Fiscalía estatal el 27 de abril tras reconocer fallos institucionales de información y supervisión.

En las últimas semanas, manifestó su intención de participar en el proceso interno del PAN para buscar la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital en las elecciones del próximo año. Sin embargo, fue detenido el sábado pasado. Aunque permanece en prisión, legalmente puede participar en el proceso electoral.

Sus simpatizantes acusan que es un preso político. Este sábado, algunos seguidores se manifestaron afuera de la delegación de la FGR en Chihuahua para exigir la libertad del exfuncionario. Una caravana de cientos de vehículos partió desde la Universidad Autónoma de Chihuahua hasta las instalaciones de la sede ministerial.

Por ahora, Jáuregui estará encerrado en el penal de máxima seguridad de Almoloya y se prevé que su defensa apele la vinculación a proceso.

Con información de Mario Torres

ASJ