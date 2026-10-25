Política

Vinculan a Proceso al Exfiscal César Jáuregui por Traición a la Patria

El delito se castiga con una pena de 5 a 40 años de cárcel y el juez dejó en claro a la defensa que se podían apegar a un juicio abreviado

JáureguiEl exfiscal enfrenta dos procesos penales. Foto: Facebook | Fiscalía de Chihuahua.

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