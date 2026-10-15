CNDH Ya Investiga Presuntos Abusos Policiales Durante Marcha en Guadalajara

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya investiga las denuncias por presuntos abusos policiales durante y después de la marcha por agua contaminada, realizada el 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria señaló que solicitó a la CNDH iniciar las investigaciones para esclarecer los hechos, entre ellos el uso de agua y gas durante la movilización, así como las agresiones denunciadas por jóvenes que habrían sido golpeados por policías.

Sheinbaum indicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) acompaña el proceso dentro de sus atribuciones y sostuvo que, una vez que avance la investigación, deberán determinarse las sanciones correspondientes y hasta dónde llega la responsabilidad de cada persona involucrada.

La Presidenta también informó que sostuvo una reunión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar dos proyectos relacionados con la problemática del agua en Jalisco.

Explicó que solicitó un análisis más amplio de ambas propuestas y que espera contar con los resultados durante esta semana para, posteriormente, dialogar con el gobernador Pablo Lemus Navarro y presentar información a los habitantes del estado.

La manifestación se realizó en medio de las quejas de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara por la calidad del agua que llega a sus casas.

En este contexto, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció un programa de rotación del suministro para 627 colonias, a partir del 15 de octubre. El esquema contempla reducciones de presión o suspensiones temporales del servicio durante dos o tres días por semana, según la zona.

En un comunicado, la CNDH informó que ejerció su facultad de atracción para investigar las probables violaciones a derechos humanos cometidas durante y después de la marcha del 11 de octubre.

El organismo notificó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y espera recibir el expediente local para integrar las actuaciones. Además, sostuvo una reunión con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos estatal para dar seguimiento a la situación jurídica de las 39 personas puestas a disposición de las autoridades.

Personal especializado de la CNDH estableció contacto con las personas que denunciaron posibles abusos para recabar testimonios, facilitar la presentación de quejas y realizar certificaciones médico-legales que permitan documentar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.