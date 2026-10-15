Política

CNDH Ya Investiga Presuntos Abusos Policiales Durante Marcha en Guadalajara

La Presidenta señaló que las indagatorias incluyen el uso de agua y gas durante la movilización

CNDH Ya Investiga Presuntos Abusos Policiales Durante Marcha en GuadalajaraCNDH Ya Investiga Abusos Policiales Durante Marcha por Agua Contaminada en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

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La CNDH ya investiga presuntos abusos policiales en Guadalajara. Se analiza el uso de agua y gas contra manifestantes.

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