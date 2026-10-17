Política

IMSS y SNTSS Continúan en Diálogo para Mejorar Salario y Condiciones Laborales de Trabajadores

El instituto aseguró que se revisan los primeros resultados de la estrategia 'Piso por Piso'

Diálogo IMSS y sus trabajadoresDesarrollo de las mesas de trabajo entre el IMSS y los trabajadores. Foto: IMSS
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