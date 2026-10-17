IMSS y SNTSS Continúan en Diálogo para Mejorar Salario y Condiciones Laborales de Trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) continúan este sábado las mesas de trabajo para construir una nueva propuesta de incremento salarial y de mejora de las condiciones laborales.

La dependencia federal señaló que la sesión se desarrolla en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y está encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, con la participación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato y del equipo directivo del Instituto.

Además de la mesa de incremento salarial, el IMSS afirmó que se trabaja de manera simultánea en mesas temáticas sobre las condiciones de trabajo: abasto de insumos y medicamentos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo, así como organización y gestión interna.

Añadió, a través de un comunicado, que, como parte de los trabajos, se revisan los primeros resultados de la estrategia "Piso por Piso", un ejercicio de escucha directa con las trabajadoras y los trabajadores que se ha realizado en 216 de los 277 hospitales del IMSS.

"A partir de estos resultados, se trabaja en un plan de acción para cada centro de trabajo, que identifique sus problemas prioritarios y establezca plazos de solución", aseveró el instituto.

Por su parte, el SNTSS expuso en un comunicado aparte que mantiene firme su compromiso con la base trabajadora, impulsando el diálogo que permita avanzar hacia mejores salarios y condiciones laborales.