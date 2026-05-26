INE Advierte que No le Toca Revisar Integridad y Antecedentes de Candidatos

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que al órgano electoral no le corresponde validar la integridad de candidatos, ante la propuesta del Ejecutivo federal para incluir al instituo en una comisión de vigilancia que identifique a los aspirantes ligados al crimen organizado.

En conferencia, la sonorense pidió a los legisladores que dejen muy en claro que el Instituto Nacional Electoral (INE) no debe investigar candidatos ni decidir si representan riesgos.

Asimismo, afirmó que se debe delimitar el rol del INE como intermediario para recibir y canalizar expedientes a las autoridades competentes, además de devolver esas indagatorias a los partidos políticos.

"El INE no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política, nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia.

"Nuestra función no es validar la integridad de las condidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes", dijo en un pronunciamento este lunes 25 de mayo, sobre la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Taddei subrayó que el Instituto no cuenta con funciones de inteligencia, investigación o seguridad para realizar ese tipo de evaluaciones.

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"El INE no es el responsable de bajar candidaturas. El INE no es el responsable de definir los riesgos", aseveró.

Sobre la capacidad operativa del Instituto, reconoció que el proceso implicaría manejar más de 140 mil expedientes de candidaturas federales y locales; sin embargo, aseguró que el INE sí podría realizar la tarea administrativa.

"Materialmente estamos posibilitados para hacerlo", afirmó, aunque advirtió que será necesario definir tiempos y lineamientos para que el procedimiento pueda funcionar.

¿Qué dice la iniciativa?

La iniciativa presentada el 22 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum propone crear dentro del Instituto Nacional Electoral una "Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas", integrada por cinco consejeros electorales y con presidencia rotativa anual.

La propuesta plantea que esta comisión funcione como un enlace confidencial entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y finanzas, como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, para revisar posibles riesgos en perfiles de candidatos.

El mecanismo sería voluntario. Los partidos o aspirantes independientes decidirían si envían o no sus listas de candidatos para revisión.

Después, las autoridades realizarían un análisis de riesgo y comunicarían al INE si detectan un "riesgo razonable", información que sería notificada de manera secreta a los partidos.

La iniciativa también aclara que el INE no investigaría directamente a los candidatos ni sustituiría la responsabilidad de los partidos en la selección de sus aspirantes.

El anuncio de la propuesta fue el pasado 21 de mayo, un día después de la detención de seis personas con responsabilidades públicas en Morelos, incluidos funcionarios y exfuncionarios municipales, investigados por presuntos vínculos con una red de corrupción y extorsión ligada al Cártel de Sinaloa, en un operativo federal contra la infiltración criminal en gobiernos locales.

ASJ