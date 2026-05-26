INE Advierte que No le Toca Revisar Integridad y Antecedentes de Candidatos

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral dijo que a ellos les corresponde organizar comicios y no la validación de la integridad y los antecedentes de candidatos

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INE Taddei

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Guadalupe Taddei aclara: el INE no debe validar la integridad de candidatos, solo organizar comicios. ¿Debería el INE tener un rol más activo en estas evaluaciones?

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