Sheinbaum Aclara que ‘Maru’ Campos y Rocha Moya No Están Imputados

La presidenta aclaró qué pasa con María Eugenia Campos y Rubén Rocha Moya

Sheinbaum aclaró que Rubén Rocha no está imputadoFoto: Presidencia

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