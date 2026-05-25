Sheinbaum Aclara que ‘Maru’ Campos y Rocha Moya No Están Imputados

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 25 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que María Eugenia Campos y el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya no están imputados.

La mandataria federal explicó que ambos casos forman parte de procedimientos de investigación en los que únicamente se están realizando entrevistas como parte de la integración de carpetas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Responde a Presunta Investigación de la UIF a Hijos de Rubén Rocha Moya

Sheinbaum explica investigaciones de la FGR

La presidenta detalló que en Chihuahua la FGR mantiene una investigación relacionada con un operativo en el que fallecieron dos agentes extranjeros durante una visita a un laboratorio clandestino.

Según indicó, la Fiscalía ha entrevistado a integrantes de la fiscalía estatal y, como parte de ese proceso, llamó a entrevista a la gobernadora María Eugenia Campos.

"No quiere decir que esté imputada de algún tema, sino que fue llamada a una entrevista", señaló.

Sobre el caso de Sinaloa, Sheinbaum explicó que la investigación surgió luego de una solicitud de detención urgente realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La mandataria indicó que la FGR también realiza entrevistas relacionadas con este expediente, entre ellas al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

La presidenta insistió en que, hasta el momento, las investigaciones no contemplan imputaciones contra ninguna persona involucrada.

"Es parte de las investigaciones que hace la Fiscalía, por eso dije que son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía a nadie, sino que son entrevistas", afirmó.

FBPT