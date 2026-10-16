Política

Casa Tlalpan de Durazo Será Sede de la Universidad Rosario Castellanos y Bachillerato Nacional

La antigua mansión de Arturo "El Negro" Durazo, exjefe de la Policía, será la nueva ubicación de dos instituciones públicas del gobierno de la presidenta Sheinbaum

Claudia Sheinbaum muestra plan para el Bachillerato NacionalClaudia Sheinbaum muestra plan para el Bachillerato Nacional. Foto: Presidencia de México

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Mansión de El Negro Durazo Será la Universidad Rosario Castellanos y Bachillerato Nacional en Tlalpan | N+