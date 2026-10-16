Casa Tlalpan de Durazo Será Sede de la Universidad Rosario Castellanos y Bachillerato Nacional

La Casa Tlalpan, una de las propiedades de Arturo "El Negro" Durazo, antiguo jefe de la Policía, será convertida en una sede de la Universidad Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional, anunció Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En conferencia de prensa, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria explicó que el predio de la Casa Tlalpan, cuenta con una superficie a 6 hectáreas, y está integrado por una serie de elementos:

Casa principal, discoteca, hemiciclo, helipuerto, caballeriza, plaza de toros, galgodromo, casino, alberca, campo de tiro, 2 lagos artificiales, invernadero y canchas deportivas.

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"Con el propósito de contribuir a una de las causas sociales más nobles, que es garantizar el acceso del pueblo de México a la educación", señaló Fernández Balboa.

Por su parte, Alma Xóchitl Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, indicó que la nueva sede iniciará actividades en marzo de 2027, con 4 mil 800 lugares.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, dijo que dentro de la Casa Tlalpan, se construirá el Bachillerato Nacional, el cual se ubicará en donde se encontraba el galgódromo, un espacio que brindará lugares para mil 200 estudiantes con opciones formativas en cultura y artes.

Este proyecto, resaltó el secretario, contará con una inversión de infraestructura de 99.84 millones de pesos.

A su vez, Mónica Fernández Balboa indicó que la Academia Mexicana de las Ciencias será ubicada en otro espacio "que esté más acorde a sus funciones".

"Lo que antes fue un símbolo de corrupción, hoy será un pilar para el futuro de nuestras juventudes", señaló.

TLS