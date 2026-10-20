Roban Medicamentos en Hospitales Públicos y los Venden: Autoridades Investigan Desvío

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que existen casos documentados y otros bajo investigación por el presunto desvío de medicamentos de hospitales y centros de salud públicos para su venta, incluso en las inmediaciones de esas unidades médicas.

Durante la conferencia mañanera de este martes 20 de octubre, el funcionario explicó que esta práctica provoca que medicamentos destinados a la atención gratuita de los pacientes terminen en el comercio. Aclaró que no se puede responsabilizar al personal de salud en general, aunque reconoció que existen personas que incurren en estas conductas.

“Sí hay desvío de medicamentos desde hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, señaló Clark García Dobarganes al referirse a los casos detectados.

Como parte de las medidas para combatir su venta, la Secretaría de Salud busca que las cajas de medicamentos distribuidos gratuitamente por el Gobierno incluyan una leyenda que identifique que son gratuitos y provistos por el sector público.

La medida busca que los pacientes reconozcan que estos fármacos forman parte de un derecho y que no deben pagar por ellos. También busca facilitar la identificación de medicamentos sustraídos cuando sean ofrecidos en tianguis o farmacias privadas, para que la población pueda denunciar su venta.

Otra de las acciones consiste en avanzar en la transformación digital del sistema de salud para mejorar la trazabilidad de los medicamentos, es decir, conocer su procedencia y a quién se entregan.

El objetivo es fortalecer los controles sobre la distribución y entrega de los fármacos, detectar posibles irregularidades y reducir las oportunidades de que los productos destinados a hospitales y centros de salud públicos sean desviados para su comercialización.