Política

Roban Medicamentos en Hospitales Públicos y los Venden: Autoridades Investigan Desvío

La Secretaría de Salud recuerda que las cajas de medicamentos incluyen una leyenda que identifica que son gratuitos

Roban Medicamentos en Hospitales Públicos y los Venden: Autoridades Investigan DesvíoAutoridades Investigan Presunto Desvío de Medicamentos en Hospitales Públicos. Foto: Cuartoscuro

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Medicamentos gratuitos desviados de hospitales para su venta ilegal. La Secretaría de Salud investiga y refuerza medidas para proteger tus derechos.

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