Sheinbaum Aclara que INE No Resolverá sobre Posibles ‘Narcocandidatos’

La presidenta detalló la propuesta sobre posibles candidaturas relacionadas con algún grupo delictivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en conferencia de prensa de este 26 de mayo de 2026.Foto: Cuartoscuro

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