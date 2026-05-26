Sheinbaum Aclara que INE No Resolverá sobre Posibles ‘Narcocandidatos’

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 26 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no resolverá en caso de que haya posibles "narcocandidatos".

En ese sentido, explicó que la intención de la iniciativa es que exista un mecanismo de consulta entre partidos políticos y autoridades encargadas de inteligencia financiera, investigación y procuración de justicia.

"Lo que se propone es que se ordene y el partido político decida si quiere poner a consulta de las instituciones pertinentes si tienen algún antecedente que pueda poner o que vincule a esta persona con algún grupo delictivo".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Responde a Presunta Investigación de la UIF a Hijos de Rubén Rocha Moya

Sheinbaum explica el papel del INE

La titular del Ejecutivo Federal precisó que la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei Zavala, comprendió de forma diferente la propuesta que están haciendo.

La presidenta señaló que hubo una interpretación equivocada sobre el alcance de la propuesta planteada para detectar posibles vínculos criminales entre aspirantes a cargos públicos.

De acuerdo con Sheinbaum, la idea es que una comisión integrada por consejeros del INE funcione únicamente como enlace institucional para que los partidos políticos puedan solicitar información a dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El procedimiento permitiría que los institutos políticos consulten si existen antecedentes relacionados con delitos como lavado de dinero, corrupción o presuntos vínculos con grupos criminales.

Sheinbaum indicó que, en caso de que la UIF detecte irregularidades, la dependencia tendría que presentar las denuncias correspondientes ante la FGR, mientras que el INE solo actuaría como conducto institucional.

FBPT