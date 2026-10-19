Sheinbaum Confirma Interés de Trump en Activos de Pemex y Aclara que 'Eso No se Puede'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su homólogo, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado interés en participar en activos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, le ha manifestado que la Constitución mexicana no lo permite.

En conferencia mañanera desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también negó que Trump haya condicionado la firma del acuerdo comercial, en el marco de la revisión del T-MEC, con México a cambio de obtener activos de la empresa del Estado.

“No a cambio (de firmar), pero sí ha planteado en algunos momentos que si puede ayudar, él lo plantea así, en la producción de petróleo y en todos los casos hemos sido claros: 'presidente Trump, aquí hay una Constitución y unas leyes y entonces, aquí no se pueden dar derechos de petróleo'”, sostuvo la presidenta de México.

Sheinbaum enfatizó que en México no es posible otorgar derechos sobre el petróleo en los términos que se han planteado, debido al marco jurídico que rige al sector energético. Por ello, explicó que lo que sí se permite es la participación de empresas estadounidenses mediante contratos con Pemex.

La presidenta recordó que compañías de Estados Unidos han participado durante décadas en actividades relacionadas con la industria petrolera mexicana como contratistas de Pemex, a través de distintos mecanismos contractuales.

Según explicó, esta modalidad de colaboración está contemplada en la nueva legislación de la empresa pública y puede continuar dentro de las disposiciones legales vigentes.

Al referirse a las conversaciones con Trump, Sheinbaum indicó que el asunto sí se ha puesto sobre la mesa, aunque aseguró que no ha habido insistencia por parte del presidente estadounidense.

TLS