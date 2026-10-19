Política

Sheinbaum Confirma Interés de Trump en Activos de Pemex y Aclara que 'Eso No se Puede'

La presidenta de México negó que su homólogo de Estados Unidos condicione acuerdo comercial a cambio de activos de Petróleos Mexicanos

Refinería de PEMEX en Dos Bocas TabascoVista exterior de la Refinería Olmeca de Pemex en Dos Bocas, Tabasco. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Sheinbaum Confirma Interés de Trump en Activos de Pemex y Aclara que 'Eso No se Puede' | N+