Política

Sheinbaum Confirma Reunión Hoy con Transportistas por Paro Nacional

Varios puntos del país se verán afectados por la movilización convocada para este lunes

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Sheinbaum Anuncia Reunión con Transportistas para Atender sus Demandas

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Claudia Sheinbaum confirma reunión clave con transportistas por el paro nacional. La disputa: deducciones fiscales reducidas. ¿Qué impacto tendrá en el transporte de carga?

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