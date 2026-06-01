Sheinbaum Descarta que Trump Sea “Quien ha Encabezado la Ofensiva” contra México

La presidenta Claudia Shenbaum Pardo reiteró que hay mucho diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, y dijo que no cree que su homólogo estadounidense, Donald Trump, sea quien ha encabezado “esta ofensiva” contra México.

“Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo”, indicó la mandataria nacional hoy, 1 de junio de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera.

“Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todas sus áreas”, añadió.

Relación México-EUA

La presidenta de México recordó que se han realizado reuniones entre instancias de ambos países y que la Secretaría de Relaciones Exteriores está en contacto permanente con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado de EUA.

También, enfatizó, el Gabinete de Seguridad tiene mucha relación con su contraparte estadounidense y pronto habrá un nuevo encuentro.

Al respecto, detalló que esta semana la Secretaría de Marina tendrá una reunión en Estados Unidos con la Guardia Costera.

Ultraderecha de EUA y México

La mandataria consideró que son los sectores de ultraderecha en EUA quienes “quieren que no haya buena relación; que haya mala relación con México; que no están de acuerdo con el Gobierno que encabezamos por razones ideológicas, principalmente, y se juntan con los de la ultraderecha en México”.

“(Se) puede tener muchas diferencias con Estados Unidos, pero lo que buscamos son las coincidencias y el bienestar del pueblo de México, de los mexicanos en Estados Unidos, y avanzar en las relaciones comerciales y de distinto tipo entre nuestros países. Pero hacemos muy claro cuando no estamos de acuerdo con lo que consideramos injerencia”, sostuvo.

Al hablar sobre su discurso de ayer, Sheinbaum Pardo reiteró que se desea una buena relación con EUA en el marco de la defensa de la soberanía y del respeto mutuo.

Acciones en caso de que EUA insista en enviar agentes

Al ser cuestionada sobre qué acciones se tomarían si Estados Unidos insiste en enviar agentes a México, la mandataria nacional señaló que lo primero sería informar a la población.

“Es muy importante que el pueblo de México se informe de intenciones de injerencia de ciertos sectores de Estados Unidos, porque si no, la información la consumes sin darte cuenta de que es un proceso injerencista sobre ciertos temas”, expuso.

Sheinbaum pardo agregó que luego de la información es actuar diplomáticamente.

“Lo primero es informar y después actuar diplomáticamente, buscar siempre comunicación, como lo he hecho en distintos momentos directamente con el presidente Trump o a través de los secretarios de Estado (…) Por eso la comunicación de manera personal con el presidente Trump es muy importante, porque en esas comunicaciones le digo lo que pienso, en esquema de respeto y comunicación, pero él también me dice lo que piensa y siempre hemos llegado a acuerdos”, manifestó.

Conferencia de prensa mañanera completa

SPB