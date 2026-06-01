Sheinbaum Descarta que Trump Sea “Quien ha Encabezado la Ofensiva” contra México

La presidenta de México reitera que hay mucho diálogo con el Gobierno estadounidense

Donald Trump durante reunión de gabinete en la Casa Blanca el 27 de mayo de 2026Donald Trump durante reunión de gabinete en la Casa Blanca el 27 de mayo de 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Sheinbaum considera que sectores ultraderechistas buscan tensiones entre México y EUA. Reitera importancia del diálogo y respeto mutuo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+