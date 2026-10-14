Política

Sheinbaum a Trabajadores: 'Lo que Tengamos que Resolver en el IMSS lo Vamos a Resolver'

La Presidenta también señaló que se revisan las condiciones laborales de quienes fueron contratados durante la pandemia

Sheinbaum a Trabajadores: 'Lo que Tengamos que Resolver en el IMSS lo Vamos a Resolver'Sheinbaum Envía Mensaje a Trabajadores del IMSS

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Claudia Sheinbaum anuncia que el gobierno revisará condiciones laborales del IMSS tras la pandemia.

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