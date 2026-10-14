Sheinbaum a Trabajadores: 'Lo que Tengamos que Resolver en el IMSS lo Vamos a Resolver'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno prepara un plan de acción para atender las demandas de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual deberá estar listo a más tardar esta semana. Para ello, instruyó al director del organismo, Zoé Robledo, a atender las peticiones que calificó como legítimas.

Respecto al desabasto de medicamentos e insumos en hospitales del instituto, la mandataria señaló que desde el viernes solicitó a la Secretaría de Salud analizar los faltantes. También informó que personal de Birmex y otras áreas fue enviado para identificar directamente los medicamentos que no están disponibles y agilizar su abastecimiento ante posibles problemas de distribución.

Asimismo, indicó que se trabaja en dar mayor certeza laboral al personal contratado durante la pandemia de covid-19, cubrir la falta de médicos en algunos turnos y analizar un posible aumento en las becas para médicos residentes.

En materia laboral, Sheinbaum señaló que esperará los resultados de la consulta sindical que se realizó el martes, en la que los trabajadores determinarán si aceptan la propuesta presentada por la dirección del IMSS, previamente aprobada en un congreso sindical.

Por otra parte, la presidenta afirmó que, además de atender las demandas del personal, es necesario señalar el uso que algunas organizaciones, medios de comunicación y cuentas de 'bots' en redes sociales hacen de estas exigencias. Aseguró que su gobierno trabajará para resolver los problemas pendientes del instituto y llamó a la población a consultar distintas fuentes de información, más allá de las publicaciones en redes sociales.

Entre las movilizaciones previstas para este miércoles en la Ciudad de México se encuentra una marcha de la Unión de Sindicatos de la Salud 'Frente por la Justicia Laboral', en el contexto de las demandas laborales del personal del sector salud.

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la movilización está programada con salida de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar, ubicada en avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, con destino a las oficinas centrales y de coordinación del organismo, en Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn, en la misma demarcación.