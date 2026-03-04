Poblanos Logran Salir de Jerusalén tras Quedar Varados; Iniciaron su Regreso a México

La peregrinación de mexicanos que quedaron varados este fin de semana en la ciudad de Jerusalén por el conflicto internacional entre las naciones de Estados Unidos, Israel e Irán están a salvo.

De acuerdo con el Gobierno de Puebla el grupo de 36 personas, entre ellos 21 poblanos, ya son trasladados de regreso con el respaldo y acompañamiento de la Embajada de México en esa nación y la Arquidiócesis poblana.

Noticia relacionada: Regresan a Casa 52 Poblanos que Estaban Resguardados en Puerto Vallarta, Jalisco

21 poblanos entre peregrinos que viajan a México tras estar varados en Jerusalén

De las 36 personas, 21 son de Puebla, cuatro de Morelos, cuatro de Oaxaca, dos del Estado de México, dos de Tlaxcala, uno de Querétaro, uno de Michoacán y uno de la Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Puebla, Samuel Aguilar Pala, dio a conocer que lograron salir de la zona y se dirigen vía terrestre a El Cairo custodiados por un soldado israelí.

El funcionario aseguró que los peregrinos regresarán a través de tres vuelos programados para el 5, 7 y 9 de marzo, por lo que estimó que ese día estén de regreso.

Gobierno de Puebla y Arquidiócesis mantienen comunicación con peregrinos poblanos

Aguilar Pala detalló que, en coordinación con la Arquidiócesis de Puebla, a través de su titular, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y el sacerdote Alfredo Rodríguez, quien permanece en la región, se mantuvo comunicación permanente para brindarles acompañamiento y apoyo logístico en su retorno seguro al país.

Misil Iraní Impacta Beit Shemesh y Provoca Cinco Muertos Cerca de Jerusalén

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que siempre que los poblanos necesiten ayuda, el Gobierno del Estado siempre otorgará auxilio, tal y como sucedió con las familias en Jalisco ante el operativo desplegado por las autoridades de dicho estado el pasado 22 de febrero.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ