Casi 50 Colonias de Puebla Tendrán Escasez de Agua por Mantenimiento de Planta Potabilizadora

La empresa Agua de Puebla para Todos informó que realiza obras estratégicas en la planta potabilizadora Paseo del Río, lo que provocará desfase temporal en el suministro del vital líquido en 45 colonias y fraccionamientos de la zona de Angelópolis y San Martinito en la capital poblana.

En N+ Puebla te damos la lista completa de las demarcaciones que tendrán afectaciones del servicio y el periodo de tiempo que durará esta escasez debido a los trabajos de mantenimiento.

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¿En qué fechas no habrá agua en 45 colonias de la zona conurbada de Puebla?

De acuerdo con la concesionaria, los trabajos ya iniciaron este lunes 11 de mayo y concluirán el próximo miércoles 13 de mayo permitirán un incremento en la capacidad de suministro de estas mismas demarcaciones equivalentes al reparto de 340 pipas más al día.

Sin embargo, la interrupción impactará a más de 10 mil 800 usuarios y el restablecimiento total del abasto se prevé hasta el viernes 15 de mayo, por lo que es indispensable no desperdiciar el vital líquido.

Lista de colonias que se quedarán sin agua en la zona conurbada de Puebla

Entre los sectores afectados en el servicio de agua de la zona de Angelópolis y San Martinito se encuentran las colonias:

Fraccionamiento Las Animas Bosques de Angelópolis Centro Comercial Angelópolis Centro Comercial Palmas Plaza Centros Comercial Desarrollo Atlix Concepción Guadalupe Concepción La Cruz Concepción Las Lajas Conjunto Habitacional Amanecer Conjunto Habitacional Paseos del Ángel Conjunto Habitacional Real de Santa Clara I Conjunto Residencial El Pilar Cortijo Angelópolis Emiliano Zapata (San Martinito) Ex-Ejido Santa Ma. Tonantzintla Ex-Hacienda Cortijo San Martinito Ex-Hacienda San Martinito Fraccionamiento Alta Vista Fraccionamiento Clúster del Ángel Fraccionamiento El Secreto Fraccionamiento Fuentes de Angelópolis Fraccionamiento La Serenísima Fraccionamiento La Vista Country Club Fraccionamiento Misión de San Martinito Fraccionamiento Residencial La Cima Fraccionamiento Residencial Santa Fe Fraccionamiento Rincón de Atlixcáyotl Fraccionamiento Valle Real Fraccionamiento Vista Real Fraccionamiento Vista Real del Sur Geovillas Santa Clara Granjas Atoyac Jardín de San José Las Torres de Plata Puerta París Real de Valdecia Residencial San Ángel Reserva Territorial Atlixcáyotl Rincón de Las Ánimas Rinconada Sur Oriente Rinconada Sur Poniente San Antonio Cacalotepec San Bernardino Tlaxcalancingo Villa Erika Villa Génesis

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Cabe destacar que las autoridades y la empresa también conocida como Concesiones Integrales piden a la ciudadanía almacenar agua y evitar desperdicios.

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Con información de N+

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