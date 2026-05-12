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Casi 50 Colonias de Puebla Tendrán Escasez de Agua por Mantenimiento de Planta Potabilizadora

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En N+ Puebla te decimos cuáles serán las 45 colonias que tendrán afectaciones del servicio de agua por los trabajos de mantenimiento.

45 Colonias Puebla sin Servicio Agua del 11 al 15 Mayo 2026 Trabajos Mantenimiento Planta Potabilizadora Paseo del Río

El restablecimiento total del abasto se prevé hasta el viernes 15 de mayo. Foto: Pexels | Ilustrativa

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La empresa Agua de Puebla para Todos informó que realiza obras estratégicas en la planta potabilizadora Paseo del Río, lo que provocará desfase temporal en el suministro del vital líquido en 45 colonias y fraccionamientos de la zona de Angelópolis y San Martinito en la capital poblana.

En N+ Puebla te damos la lista completa de las demarcaciones que tendrán afectaciones del servicio y el periodo de tiempo que durará esta escasez debido a los trabajos de mantenimiento.

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¿En qué fechas no habrá agua en 45 colonias de la zona conurbada de Puebla?

De acuerdo con la concesionaria, los trabajos ya iniciaron este lunes 11 de mayo y concluirán el próximo miércoles 13 de mayo permitirán un incremento en la capacidad de suministro de estas mismas demarcaciones equivalentes al reparto de 340 pipas más al día.

Sin embargo, la interrupción impactará a más de 10 mil 800 usuarios y el restablecimiento total del abasto se prevé hasta el viernes 15 de mayo, por lo que es indispensable no desperdiciar el vital líquido.

Lista de colonias que se quedarán sin agua en la zona conurbada de Puebla

Entre los sectores afectados en el servicio de agua de la zona de Angelópolis y San Martinito se encuentran las colonias:

  1. Fraccionamiento Las Animas
  2. Bosques de Angelópolis 
  3. Centro Comercial Angelópolis 
  4. Centro Comercial Palmas Plaza 
  5. Centros Comercial Desarrollo Atlix 
  6. Concepción Guadalupe 
  7. Concepción La Cruz 
  8. Concepción Las Lajas 
  9. Conjunto Habitacional Amanecer 
  10. Conjunto Habitacional Paseos del Ángel 
  11. Conjunto Habitacional Real de Santa Clara I 
  12. Conjunto Residencial El Pilar 
  13. Cortijo Angelópolis 
  14. Emiliano Zapata (San Martinito) 
  15. Ex-Ejido Santa Ma. Tonantzintla 
  16. Ex-Hacienda Cortijo San Martinito 
  17. Ex-Hacienda San Martinito 
  18. Fraccionamiento Alta Vista 
  19. Fraccionamiento Clúster del Ángel 
  20. Fraccionamiento El Secreto 
  21. Fraccionamiento Fuentes de Angelópolis 
  22. Fraccionamiento La Serenísima 
  23. Fraccionamiento La Vista Country Club 
  24. Fraccionamiento Misión de San Martinito 
  25. Fraccionamiento Residencial La Cima 
  26. Fraccionamiento Residencial Santa Fe 
  27. Fraccionamiento Rincón de Atlixcáyotl 
  28. Fraccionamiento Valle Real 
  29. Fraccionamiento Vista Real 
  30. Fraccionamiento Vista Real del Sur 
  31. Geovillas Santa Clara 
  32. Granjas Atoyac 
  33. Jardín de San José 
  34. Las Torres de Plata 
  35. Puerta París 
  36. Real de Valdecia 
  37. Residencial San Ángel 
  38. Reserva Territorial Atlixcáyotl 
  39. Rincón de Las Ánimas 
  40. Rinconada Sur Oriente 
  41. Rinconada Sur Poniente 
  42. San Antonio Cacalotepec 
  43. San Bernardino Tlaxcalancingo 
  44. Villa Erika 
  45. Villa Génesis

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Cabe destacar que las autoridades y la empresa también conocida como Concesiones Integrales piden a la ciudadanía almacenar agua y evitar desperdicios.

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Con información de N+

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