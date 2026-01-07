Decomisan Más de 60 Objetos Punzocortantes Durante Operativo en Cereso de Puebla

La tarde de este miércoles 7 de enero de 2026 se dio a conocer sobre un operativo sorpresa realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) en el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en la ciudad de Puebla.

Durante el desarrollo de esta supervisión fueron decomisados más de 100 objetos prohibidos entre los que destacan objetos punzocortantes, drogas, teléfonos celulares y accesorios para equipos telefónicos.

Decomisan 64 objetos punzocortantes tras operativo en el Cereso de Puebla

Este miércoles la SSP Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional, efectuó un operativo de revisión al interior del penal de Puebla.

Durante esta labor se aseguraron 64 objetos punzocortantes, 46 envoltorios con posible marihuana, 25 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, dos teléfonos celulares y accesorios para equipos telefónicos.

De acuerdo con la información brindada por la dependencia, las tareas de revisión forman parte de su compromiso institucional con la legalidad, la seguridad y la reinserción social efectiva.

Muere un interno durante una riña al interior del penal de Puebla

La SSP Puebla confirmó que el pasado 5 de enero en las instalaciones del Cereso de la capital poblana, ocurrió un enfrentamiento derivado de presuntos conflictos previos entre grupos delictivos, a los que pertenecen las personas involucradas.

Tras la riña entre dos hombres privados de la libertad en el penal de San Miguel en Puebla, se activaron los protocolos para tomar el control de la situación y salvaguardar la integridad de los demás reclusos y personal del penal.

Reo Muerto Apuñalado durante Riña en Cereso Penal de San Miguel Puebla

Más tarde se dio a conocer que, uno de los sujetos involucrados en la pelea murió a consecuencia de lesiones producidas con un objeto punzocortante, cuando era trasladado a un hospital para la atención médica urgente.

