Choca Unidad Blindada de la Policía Estatal y Transporte Público en Puebla

La mañana de este 26 de marzo se reportó un accidente entre una unidad de transporte público tipo combi y una camioneta blindada de la Policía Estatal del área de Operaciones Especiales sobre el Boulevard 5 de Mayo a la altura de la calle 18 Oriente de la ciudad de Puebla.

El choque dejó como saldo a tres pasajeros lesionados de la Ruta 23 A Unidad 9 los cuales salieron proyectados dentro del vehículo debido al fuerte impacto.

Cuerpo de emergencias atienden accidente en el Blvd. 5 de Mayo de Puebla. Foto: N+

Tráfico en el Boulevard 5 de Mayo por accidente de transporte público y Policía Estatal

Testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 por lo que rápidamente acudieron elementos de la Cruz Roja para atender a los afectados. De manera simultanea patrullas de la Policía Estatal y Municipal realizaron el abanderamiento y cierre de la vialidad mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes.

Afortunadamente este choque no dejó perdidas mortales, sin embargo, ambas unidades registraron daños materiales, principalmente la unidad de transporte público la cual quedó destrozada del lado donde esta la puerta de acceso para los pasajeros.

Además, se reporta tráfico intenso sobre el Boulevard 5 de Mayo pues aún se espera el retiro de la unidad de pasajeros para la cual se necesita el apoyo de una grúa.

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Conductor ebrio provoca fuerte accidente en Puebla y deja dos lesionados

La madrugada de este jueves, ocurrió un accidente vial en la colonia Las Nieves, perteneciente al municipio de Atlixco, Puebla, el cual dejó como saldo dos personas lesionadas.

El conductor ebrio de una camioneta circulaba sobre el Boulevard Rafael Moreno Valle cuando, por exceso de velocidad y falta de precaución, impactó a un automóvil compacto en el que viajaban varios jóvenes.

Tras el fuerte choque, dos de los ocupantes resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital del municipio para valoración médica.

Conductor Ebrio Provoca Fuerte Accidente por Pasarse un Tope en Puebla

Al lugar arribaron elementos de seguridad y Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron al conductor responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación legal, cabe resaltar que presentaba tercer grado de alcoholemia.

Debido al accidente, se registró afectación a la circulación durante el retiro de los vehículos involucrados. Autoridades exhortan a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones para evitar este tipo de hechos.

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Con información de N+

MCS