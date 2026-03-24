Automóvil Proyecta a Dos Motociclistas contra un Árbol en la Recta a Cholula de Puebla

La noche de este martes 24 de marzo de 2026 se registró un fuerte accidente sobre la Recta a Cholula, a la altura de la calle Ciprés en la capital poblana reportándose dos lesionados.

Los dos motociclistas, quienes no llevaban sus cascos de protección, fueron atropellados por un automóvil, unidad que los proyectó contra un árbol en dicha vialidad.

Noticia relacionada: Muere Joven Motociclista por Accidente durante la Noche en Cholula, Puebla

Automóvil atropella a dos motociclistas sobre la Recta a Cholula de Puebla

Fue aproximadamente a las 20:00 horas de este martes cuando un automóvil cuyo paradero se desconoce proyectó a dos motociclistas contra un árbol sobre la Recta a Cholula.

El incidente fue atendido por paramédicos de SUMA, y llegaron policías municipales de Puebla además de una patrulla de Proximidad Vial, quienes atendieron a los lesionados y realizaron el cierre parcial de circulación correspondiente.

Ciclista Atropellado por Conductora en la 18 Sur de Los Héroes, Puebla

Los dos lesionados fueron llevados en ambulancia hacia un hospital cercano. Mientras uno de ellos sufrió lesiones severas, incluso una fractura maxilofacial, el segundo fue clasificado en prioridad amarilla, es decir, de urgencia moderada.

Atienden paramédicos de suma, y llegaron policías municipales de Puebla además de una patrulla de Proximidad Vial. Foto: N+

Motocicleta choca con taxi en Centro Histórico de Puebla

La tarde de este mismo martes se registró un accidente entre una motocicleta y un taxi en la 12 Poniente y 9 Norte, en el Centro Histórico de la capital poblana.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, quienes brindaron atención prehospitalaria a una persona lesionada, quien fue valorada en el sitio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ