Automóvil Queda Destrozado tras Protagonizar Choque en Carretera de Puebla

La mañana de este sábado 21 de febrero de 2026 se registró un fuerte accidente en la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 271 que dejó un automóvil destrozado y personas lesionadas.

De acuerdo con testigos, el siniestro ocurrido en el tramo carretero Ciudad Mendoza-Orizaba habría sido originado por el conductor de la unidad, quien perdió el control y chocó contra el muro de contención.

La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en donde se vio involucrado un automóvil particular a la altura del kilómetro 271 en el tramo Ciudad Mendoza-Orizaba de la autopista Puebla-Orizaba.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó con la barra de contención. Se reporta que los ocupantes del vehículo resultaron con lesiones aunque no se especifica la gravedad de las mismas.

Autoridades tuvieron que llegar al lugar de los hechos para realizar un cierre parcial de circulación en lo que se realizaban las diligencias para retirar el automóvil y se atendían a los pasajeros del mismo.

