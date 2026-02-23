Tren Arrolló a Automóvil en Tehuacán, Puebla; Una Pareja de la Tercera Edad Resultó Lesionada

La tarde de este lunes 23 de febrero de 2026 un tren que atravesaba por el municipio poblano de Tehuacán arrolló a un automóvil cuyo conductor intentó ganarle el paso.

El fuerte accidente ocurrió en el cruce de la Vía Puebla con la calle 4 Poniente del municipio antes referido, dejando lesionados a los ocupantes de la unidad, una pareja de la tercera edad.

Accidente entre tren y automóvil deja dos adultos mayores lesionados en Tehuacán, Puebla

La tarde de este lunes un automóvil conducido por un adulto mayor fue arrollado por el tren en el cruce de la Vía Puebla y 4 Poniente en el municipio poblano de Tehuacán, tras intentar ganarle el paso a la locomotora.

De acuerdo con testigos, el conductor aceleró con la intención de cruzar antes. El fuerte golpe dejó daños considerables en la carrocería del automóvil, la pareja de adultos mayores que viajaba en la unidad resultó lesionada.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y agentes de Tránsito, mientras que paramédicos de Cruz Roja Tehuacán brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes del vehículo quienes presentaron varios golpes. El incidente generó afectaciones a la circulación.

El conductor de la tercera edad intentó ganarle el paso a la locomotora. Foto: Caro Espinosa

