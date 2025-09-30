Se registró un fuerte accidente en la Autopista Amozoc-Perote cerca del km 003+240 en donde un autobús de pasajeros y una camioneta de carga tipo Freightliner se vieron involucrados.

La noche de este 29 de septiembre la camioneta de carga terminó chocando contra el autobús que transportaba a trabajadores de la planta armadora de automóviles establecida en San José Chiapa, provocando que este perdiera el control.

Accidente en la autopista Amozoc–Perote, a la altura de la caseta de Amozoc deja 11 lesionados. pic.twitter.com/qRITKVZzRA — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) September 30, 2025

Chofer prensado tras choque de autobús de pasajeros en la Autopista Amozoc-Perote

El fuerte impacto dejó al conductor de la unidad de ADO atrapado y a varios de los empleados lesionados, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo al número de emergencias.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil Estatal, Protección Civil Acajete, Policía Estatal y Bomberos quienes de manera coordinada atendieron el accidente.

El conductor del autobús de pasajeros fue liberado y trasladado a un hospital para que recibiera atención médica especializada, además se reportaron otras 10 personas lesionadas quienes fueron atendidas en el lugar.

Conductor de camioneta se da a la fuga tras accidente en la Autopista Amozoc-Perote

Testigos indicaron que el conductor del vehículo de carga, presunto responsable del choque, abandonó el lugar antes de que las autoridades llegaran.

Las autoridades ya investigan el incidente para deslindar responsabilidades y buscan al conductor fugitivo, cabe destacar que trascendió que el camión recorría la ruta San Aparicio.

Se Paraliza el Tránsito en la Autopista por Choque de Autobús

Tráfico por accidente de autobús de pasajeros y camioneta en la Autopista Amozoc-Perote

La Autopista Amozoc-Perote quedó totalmente bloqueada a la altura del km 003+240, por varios minutos debido a que las unidades quedaron atravesadas en la vialidad.

Posteriormente se liberó un carril y se reportó únicamente el cierre parcial, el cual duró varias horas mientras se llevaba acabo el retiro de la unidad siniestradas, de las cuales, el autobús de pasajeros presentó mayores daños.

Una vez atendido el reporte y terminado las diligencias correspondientes, la vialidad fue liberada y la fila de autos varados desapareció.

Se exhorta a lo conductores a manejar con precaución debido a que en esta temporada de lluvias el pavimento mojado puede ser la causa de accidentes que pueden terminar en tragedias.

