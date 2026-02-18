Choca Unidad de Transporte Público contra Auto Particular en Puebla: Acuden Varias Ambulancias

Un fuerte accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia al cruce de la 2 Sur y la 17 Oriente de la Colonia El Carmen en Puebla; un microbús del transporte público chocó contra un auto particular.

Al punto acudieron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) para la atención de posibles lesionados. En el lugar, se implementó un perímetro de seguridad para evitar congestionamiento vial en el cruce.

Implementan cierres viales en Colonia El Carmen por accidente vial. Foto: N+

¿Qué pasó en el cruce de la 2 Sur y 17 Oriente de la Colonia El Carmen en Puebla?

De acuerdo con testigos, uno de los dos conductores no respetó la luz roja del semáforo, provocando el impacto que dejó como saldo varios lesionados. Paramédicos acudieron en por lo menos dos ambulancias para la atención y traslado a hospital de afectados por el percance.

Se recomienda tomar vías alternas en caso de transitar por la Colonia El Carmen, debido al accidente de transporte público. Los cierres preventivos se implementaron en la 2 sur de la 15 a la 19 Oriente y en la 17 oriente de la 16 de Septiembre a la 4 sur.

Las autoridades no han brindado hasta el momento más información sobre el número de lesionados y su gravedad.

