Colapsa Tráfico por Fuerte Accidente entre Tráileres en la Autopista Puebla-Córdoba

Un aparatoso accidente sobre la Autopista Puebla-Córdoba colapsó el tráfico pasando la caseta de Amozoc con sentido a los estadios, la mañana de este 18 de noviembre.

Se registró un fuerte choque por alcance entre dos tráileres sobre la autopista también conocida como Puebla-Acatzingo a la altura del kilómetro 137, una de las unidades de transporte de carga quedó totalmente destrozada de su cabina.

Choque por alcance entre dos tráileres en la Autopista Puebla-Acatzingo hoy 18 de noviembre

De manera preliminar se menciona que el conductor del tráiler más afectado iba a exceso de velocidad con dirección a la capital de Puebla, lo que habría desencadenado que perdiera el control al volante y terminara impactándose contra la otra unidad.

De inmediato automovilistas, testigos del accidente, se bajaron a auxiliar a los operadores y dieron aviso al número de emergencias.

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras acudieron para abanderar la zona del incidente y evitar un accidente mayor.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) dio a conocer la carga vehicular que se ocasionó en la Autopista que conecta con la México-Puebla con sentido a la capital poblana.

Por varios minutos se registró el cierre parcial de la Autopista Puebla-Córdoba mientras que se realizaba el peritaje correspondiente; Momentos más tarde la vialidad fue reabierta totalmente, sin embargo las unidades siniestradas aún no son retiradas en su totalidad, por lo que el tráfico continúa lento.

Se exhorta a los automovilistas que planean transitar sobre esta carretera, que manejen con mayor precaución y que contemplen el tiempo de demora para poder llegar a sus destinos.

En cuanto a la salud de los conductores implicados en el accidente, hasta el momento no se reportan víctimas fatales, sin embargo, se espera mayor información sobre los lesionados en el transcurso del día.

Con información de Maggie Castillo

MCS