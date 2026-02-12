Se Cae Grúa en Obra de Construcción del Puente Vehicular La Panga en Puebla ¿Cómo Pasó?

Durante la noche del miércoles 11 de febrero, una grúa se desplomó en la obra de construcción del puente vehicular “La Panga”, que comunicará a San Baltazar Tetela con los Ángeles Tetela en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la maquinaria se encontraba en funcionamiento cuando el peso de la estructura le ganó estabilidad y terminó volteada, provocando que la parte metálica quedara hundida en la presa de Valsequillo.

El incidente generó movilización en la zona de obra para verificar posibles riesgos y garantizar la seguridad del personal; De inmediato la empresa responsable activó los protocolos correspondientes para atender la situación.

Se Desploma Grúa en Construcción del Puente Vehicular La Panga en Puebla

Comunicado de la Secretaría de Infraestructura tras accidente con grúa en el puente vehicular “La Panga”

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura confirmó que la grúa de traslado de materiales se ladeó y cayó sobre su propio eje debido a la maniobra con un tubo de acero. Afortunadamente no se reportaron lesionados pues el incidente no puso en riesgo la vida del operador ni del personal que se encontraba en labores.

Durante este jueves, técnicos especializados realizarán las maniobras necesarias para subir la grúa a la plataforma y evaluarán el estado de la máquina; en caso de ser necesario, sería sustituida para garantizar la seguridad en la operación.

Noticia relacionada: ¿Qué Es la Panga de Valsequillo? Así se Transportaban a las Comunidades Separadas por la Laguna

Descartan daños y retraso en construcción del puente vehicular “La Panga” tras caída de grúa

Luego del accidente, los protocolos de seguridad fueron reforzados a fin de evitar situaciones similares durante el desarrollo del proyecto, cabe destacar que pese al incidente, la obra continúa en marcha conforme a lo programado.

El proceso constructivo del puente en el vaso regulador de la Presa Manuel Ávila Camacho no se ve afectado y las actividades continúan de manera habitual, además, las autoridades descartaron que exista algún daño al puente.

Esta obra que mejorará la conexión entre municipios de Huehuetlán El Grande, Puebla, Tzicatlacoyan, San Juan Atzompa, Xochiltepec, Teopantlán y San Martín Totoltepec, previó una inversión superior a los 292.6 millones y actualmente tiene un avance del 65%.

El Puente de la Transformación busca beneficiar a más 1.6 millones de personas con reducción de traslados, además, busca la recuperación de la presa y favorecerá el turismo en la zona.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga.

MCS