Peligroso Accidente entre Pipa de Gas LP y Camión en Carretera de Puebla; Había Menores A Bordo

Un fuerte accidente pudo terminar en tragedia sobre la carretera federal Vía Xalapa; un camión tipo torton y una pipa de gas LP se vieron involucrados en un choque a la altura del municipio de General Felipe Ángeles de Puebla.

La colisión registrada la noche de este 6 de octubre generó pánico entre los presentes y automovilistas quienes circulaban por la carretera San Hipólito-Xalapa a la altura del kilómetro km 024+800 pues temían que una fuga de gas causara una explosión.

Debido al fuerte impacto, el camión de transporte de carga terminó volcado en la vialidad bloqueando ambos carriles, mientras que la unidad de almacenamiento tipo cilindro quedó atravesada provocando su cierre total de la carretera.

Noticia relacionada: Video: Así se Salvó un Grupo de Poblanos de la Explosión de una Pipa de Gas en la CDMX

Cinco lesionados fue el saldo del accidente entre una pipa de gas LP y un camión en Puebla

Testigos del hecho dieron aviso al número de emergencias por lo que rápidamente elementos de Protección Civil Municipal y Policía Estatal Bomberos la Seguridad Pública de Puebla se movilizaron al sitio para evitar un accidente mayor.

Debido al fuerte percance vial en la carretera federal Vía Xalapa, cinco personas resultaron lesionadas entre ellas dos menores de edad quienes recibieron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fueron trasladas en una ambulancia a hospitales de Acatzingo y San Salvador El Seco para su valoración médica.

El cuerpo de emergencias actuó de manera cautelosa y estaban preparados ante cualquier riesgo de explosión, sin embargo, minutos más tarde lograron el cierre de válvulas y el control de un ligero derrame de diésel.

Una Pipa Volcó y Provocó Gran Incendio en Autopista México-Tuxpan

Liberan paso tras cierre total de la carretera San Hipólito-Xalapa en General Felipe Ángeles de Puebla

En el lugar realizaron acciones de mitigación de riesgo y más tarde procedieron al retiro de las unidades pesadas para poder liberar el paso de la vialidad.

Cabe destacar que en la carretera federal Vía Xalapa había una gran fila de autos varados debido al hecho, quienes tuvieron que esperar a que se terminaran las diligencias correspondientes, hasta que se liberó parcialmente la vialidad y comenzaron a avanzar.

En este momento se reporta sin afectaciones por lo que se puede transitar de forma normal en la carretera San Hipólito-Xalapa en el tramo que atraviesa al municipio de General Felipe Ángeles en Puebla.

Historias recomendadas:

Con información de Maggie Castillo

MCS