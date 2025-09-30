Sobrevive Conductor al Impacto del Tren contra su Camioneta en Puebla

Una camioneta fue arrollada por el tren en la colonia La Concordia ubicada en el municipio de Tehuacán, Puebla. El conductor intentó ganarle el paso al convoy ferroviario y de milagro sólo presentó lesiones.

El fuerte impacto provocó que la unidad tipo SUV con placas de Puebla, quedara parcialmente destrozada y fuera arrastrada varios metros.

El conductor recibió los primeros auxilios por parte de Cruz Roja. Foto: Genaro Zepeda | N+

Atienden a conductor de camioneta que fue embestida por el tren en Tehuacán

Corporaciones de seguridad y Protección Civil acudieron para acordonar la zona y retirar el vehículo, con el fin de restablecer la circulación. Mientras tanto, paramédicos de Cruz Roja delegación Tehuacán auxiliaron al automovilista.

Vecinos de la zona señalaron que el cruce ferroviario de la calle 19 poniente carece de barreras automáticas y cuenta con poca señalización, lo que representa un peligro constante para automovilistas y peatones.

Reportan accidentes ferroviarios en el mismo cruce de la Colonia La Concordia en últimos meses

Las autoridades municipales informaron que evaluarán acciones para fortalecer la seguridad en los cruces ferroviarios debido a que en los últimos dos meses se han registrado tres incidentes similares.

A pesar de lo aparatoso del accidente ferroviario, el conductor salvó la vida con solo algunas lesiones que no comprometen su estado de salud. Se recomienda a conductores de la zona prever el paso del tren y evitar percances.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR