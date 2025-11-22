Conductor de 21 Años Muere Prensado tras Derribar un Poste Durante unas "Carreritas" en Puebla

La madrugada de este sábado 22 de noviembre ocurrió fatal accidente en Puebla sobre la Vía Atlixcáyotl pasando el puente de Cúmulo de Virgo con dirección al CIS de Angelópolis, dejando sin vida a un joven de 21 años de edad y dos lesionados.

Los primeros reportes indican que el conductor del vehículo azul participaba en unas "carreritas" junto a otros dos vehículos deportivos y al llegar a la altura del Residencial Bosques de Angelópolis se impactó contra un poste de CFE.

Muere conductor al impactarse contra un poste de luz en Puebla. Foto: Franco Arteaga | N+

El exceso de velocidad provocó que el impacto dejará totalmente destrozado al automóvil y ocasionó que el joven quien lo conducía quedara prensado.

Al lugar se movilizaron cuerpos de emergencias para atender a los implicados en este aparatoso accidente; Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron varios minutos en la extracción de la persona y de sus dos acompañantes.

Paramédicos atendieron al conductor del vehículo en el lugar, sin embargo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus heridas, mientras que las otras dos personas recibieron atención médica prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas a un nosocomio; Su estado de salud se reporta como grave.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula abanderaron la zona para prevenir algún otro hecho vial y proceder con las diligencias correspondientes.

Debido al choque contra el poste de luz, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se dirigió a la zona para trabajar en el restablecimiento de servicio ya que luego del accidente hubo un apagón en la zona de Angelópolis.

Este accidente exhibe que los riesgos que existen por los "arrancones" pueden ser fatales, por lo que se exhorta a la ciudadania a respetar los limites de velocidad y evitar participar en estos eventos ilegales.

