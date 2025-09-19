La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión este 18 de septiembre contra Josué "N" quien fungía como Agente Ministerial de dicha institución.

Luego de las investigaciones y pruebas recabadas, el imputado quedó a cargo de la autoridad judicial quien terminará su situación legal.

Detienen a agente de la Fiscalía de Puebla por despojar a una persona de su vehículo

De acuerdo a los hechos sucedidos en 2022, el imputado habría ejercido violencia en contra de una persona con el fin de desapoderarla de las llaves de un vehículo.

Posteriormente, Josué "N" acudió al domicilio de la víctima en compañía de otras personas y se llevó la unidad tipo Ibiza modelo 2015 de color blanco.

El funcionario público está siendo investigado luego de que este caso fuera denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por el supuesto robo del automóvil.

Se espera más información sobre el caso en los próximos días, cabe resaltar que el Gobierno de Puebla asegura que habrá cero tolerancia ante actividad ilícitas realizadas por funcionarios públicos por lo que se espera que sea castigado con el peso de la Ley en caso de ser declarado culpable.

Agente de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas es detenido en Puebla

Hace menos de un mes, fue detenido un Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en Puebla.

De acuerdo a los hechos, el servidor público pidió la cantidad de 20 mil pesos a los familiares de una víctima de desaparición forzada el 29 de noviembre de 2024.

Agente del Ministerio Público Golpea a Mujer de la Tercera Edad

Francisco "N" solicitó el dinero como gratificación por localizar a la mujer quien había sido reportada como desaparecida en Tehuacán.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió con la orden de aprehensión contra el señalado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho y concusión.

Ahora un Juez de Control de Tehuacán determinara su situación jurídica luego de esclarecer este presunto abuso de poder.

