Alertan por Falsos Avisos de Fotomulta en Puebla que Llegan por Mensaje de Texto

Autoridades del estado de Puebla alertan a la ciudadanía sobre un nuevo tipo de fraude relacionado con multas por exceso de velocidad falsas que llegan a través de mensajes de texto.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado de Puebla, a través de las notificaciones buscan que las personas ingresen a sitios no oficiales para robarles información.

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Alerta SMT Puebla sobre un fraude con multas por exceso de velocidad falsas en mensajes de texto

La SMT Puebla alerta a la población sobre mensajes de texto que notifican de supuestas multas por exceso de velocidad o fotoinfracciones, los cuales tienen como objetivo engañar a las personas usuarias y tener acceso a información personal y bancaria, lo cual podría derivar en un fraude.

Ante esta situación, el gobierno estatal exhorta a la población a no abrir enlaces desconocidos, ni proporcionar datos personales o financieros y reportar estos números como intento de fraude. Asimismo, recuerda que ninguna notificación oficial de infracciones se realiza a través de mensajes con enlaces externos no verificados.

Así opera el fraude de multas de tránsito falsas mediante mensajes de texto en Puebla

De acuerdo con las autoridades, los mensajes buscan generar alarma al advertir sobre infracciones inexistentes e inducen a las personas a ingresar a enlaces externos con dominios no oficiales.

Alertan por multas por exceso de velocidad falsas en Puebla. Foto: Secretaría de Movilidad y Transporte

De acuerdo con reportes recibidos, se identificaron los números telefónicos +52 81 4276 1710 y +52 81 4276 1789 como origen de estos envíos fraudulentos, así como ligas con características sospechosas como cdmxsk.shop/es, lo que representa un riesgo para la seguridad digital.

El texto detectado señala: Movilidad Puebla: Fotoradar detectó exceso de velocidad (87km/ en zona de 60) Infracción Art.58 FRafcc. II RTEP:, el cual redirige a un sitio web no oficial, por lo que se trata de un intento de fraude.

Alertan por Nuevo Tipo de Fraude con Mensajes de Multas de Tránsito Falsas en Puebla

Es oportuno recordar que el único medio oficial para consultar detecciones por exceso de velocidad, es a través del portal: https://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/, el cual cuenta con mecanismos seguros para la consulta de información.

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Con información de N+

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