¿Estuvo Mal? Supervisora de Secundaria Pone a Alumnos a Trapear y Limpiar Baños

Las lluvias de los últimos días han provocado inundaciones en los salones de clases de la escuela Secundaria "Benemérito de las Américas", ubicada en la Colonia Cleotilde Torres de la capital poblana.

Los padres de familia mostraron indignación después que la supervisora, Carolina Flores Brenes, obligó a los alumnos a retirar el agua de los salones, por si fuera poco los pone a limpiar los baños.

En las imágenes se aprecia que estudiantes uniformados usan trapeadores para sacar el exceso de agua dentro de un salón de clases. Una madre de familia narró para NMás Puebla lo sucedido al interior de la institución educativa.

Se ha estado inundado por las recientes lluvias y la supervisora los pone a sacar el agua, con esto de que se mojan los zapatos y se pueden enfermar. Mi hijo me ha informado que la última vez que llovió no los dejó salir y se mojaron muchos, y no nos avisaron para que pudiéramos ir por los hijos.