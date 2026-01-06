Otorgan Amparo a Presunta Responsable de la Carambola en Vía Atlixcáyotl de Puebla

Este martes 6 de enero de 2026 se dio a conocer que le fue otorgado un amparo a Luz María “N”, presunta responsable del accidente vial múltiple que cobró la vida de dos mujeres en la entrada del centro comercial Vía San Ángel ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl del municipio poblano de San Pedro Cholula.

La supuesta culpable es buscada tanto por las autoridades como por familiares de Marycarmen, una de las víctimas mortales de la carambola ocurrida el pasado 10 de diciembre de 2025 para que enfrente a la justicia por lo ocasionado.

Otorgan amparo a Luz María “N” presunta responsable del accidente en Vía Atlixcáyotl en Puebla

La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Idamis Pastor Betancourt, informó que la presunta responsable del aparatoso accidente en la Vía Atlixcáyotl a la altura de Vía San Ángel, obtuvo un amparo.

La Fiscal explicó que como avance del caso han realizado dos cateos y mantienen comunicación con familiares de las dos víctimas, además de que existe una orden de aprehensión contra Luz María “N”, misma que no han podido cumplimentar por el mandato judicial que la protege.

Se tiene orden de aprehensión pero la chica se amparó, entonces estamos en el procedimiento respecto a este tema jurisdiccional.

Luz María "N" Conductora Prófuga Presunta Responsable de Carambola en Vía Atlixcáyotl

Choque múltiple en la entrada de Vía San Ángel de San Andrés Cholula, Puebla, deja dos muertas

El accidente ocurrido el pasado 10 de diciembre dejó dos víctimas mortales: En el momento de los hechos se reportó la muerte instantánea de Mary Carmen, trabajadora de una sucursal bancaria que caminaba por fuera de la plaza Vía San Ángel cuando ocurrió el percance.

El accidente en Vía San Ángel cobró la vida de dos personas. Foto: N+

Dos días después, el 12 de diciembre se dio a conocer la muerte de Sandra Paola de 18 años de edad, quien viajaba en el vehículo responsable del choque múltiple ocurrido la mañana del pasado miércoles sobre la Vía Atlixcáyotl en el municipio de San Andrés Cholula.

