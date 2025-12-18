Roban Camionetas, Dinero y Pertenencias al Cantante Andrés Barbosa en Puebla

En horas recientes el cantante y productor poblano Andrés Barbosa, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de un violento asalto en el municipio de Coronango, Puebla.

A través de un video que grabó con una tablet, informó a fans y seguidores que se llevaron su celular, cartera, así como dos camionetas, luego de haberlos amagado con armas de fuego.

Andrés Barbosa explica en la grabación que los vehículos robados en Coronango, pertenecían a un amigo y a un cliente.

Acabamos de ser víctimas de un asalto (...) Es una experiencias bien fuerte

Despojan de vehículos, dinero en efectivo y pertenencias al cantante Andrés Barbosa en Coronango

El cantautor originario de Tehuacán en Puebla, realizó la publicación el pasado 16 de diciembre en su cuenta oficial de Facebook. Andrés Barbosa es conocido por su dedicación al género regional urbano.

Agregó que solo mantiene comunicación a través de su tablet. Hasta el momento se desconoce el monto total de lo robado, y no hay reporte de personas detenidas por el asalto con violencia contra el músico y sus acompañantes.

Se espera que a través de la denuncia ante las autoridades, se pueda iniciar una investigación para dar con los responsables y rastrear las unidades robadas.

La agrupación Charly Peña y Sus Motivos informó que vivieron una muy mala experiencia saliendo de dar un concierto en Tlaxcala. De acuerdo con su testimonio en la zona del municipio de San Salvador El Seco en Puebla sujetos desconocidos los despojaron de sus herramientas para trabajar.

Los integrantes de la banda explicaron el pasado 14 de diciembre que los presuntos delincuentes ocasionaron la ponchadura de las llantas con un instrumento elaborado con varillas, para obligarlos a detenerse y amagarlos para despojarlos de todo lo que tenían de valor.

Con información de N+

JAPR