Vecinos Golpean a Sujeto por Robar la Mochila de una Vendedora de Comida en Puebla

Este jueves 1 de enero de 2026 se dio a conocer que Rodrigo “N” fue aprehendido en la ciudad de Puebla, por el presunto robo agravado contra una vendedora ambulante de comida en calles de la capital poblana.

El hoy detenido ya había sido vinculado a proceso y se le había impuesto la medida cautelar de firma periódica, sin embargo, incumplió con ésta última, por lo que fue arrestado.

Aprehenden a Rodrigo “N” por el robo a una vendedora ambulante de comida en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Rodrigo “N”, de 35 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, ocurrido en la capital poblana.

Los hechos que anteceden a la detención ocurrieron en el año 2024, cuando el presunto ladrón al estar frente a un comercio ambulante de comida, observó una mochila negra en el suelo que pertenecía a la dueña del negocio, momento en que el hoy imputado la tomó y salió corriendo.

La víctima pidió auxilio, por lo que algunas personas lograron detener a Rodrigo “N”, a quien golpearon, hasta que elementos de la Policía Municipal intervinieron y lo aseguraron.

En audiencia inicial se le vinculó a proceso y se le impuso medida cautelar de firma periódica, sin embargo al haber incumplido con las medidas impuestas, se decretó sustraído de la acción penal y se obtuvo la orden de aprehensión en su contra.

Detienen a Max Emilio "N" durante cateo en Misiones de San Francisco de Coronango, Puebla

La FGE Puebla realizó el pasado 31 de diciembre con apoyo interinstitucional del la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC), acciones para combatir el narcomenudeo en el municipio Coronango, logrando la detención de Max Emilio "N", en posesión de droga.

A través de una investigación sobre actividades ilícitas en un inmueble localizado en calle Letrán número 7 esquina con Avenida Arborada de la colonia Misiones de San Francisco del municipio antes referido, se obtuvieron datos de prueba, por lo que se solicitó y obtuvo del Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Durante la diligencia, además de la detención de Max Emilio "N", se logró el aseguramiento de 30 envoltorios con sustancia cristalina con características similares al narcótico conocido como cristal, un paquete con hierba verde y seca con características similares a la marihuana y cinco envoltorios más con la misma droga, así como una báscula gramera.

