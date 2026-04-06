Anuncian Arranque de Construcción del Cablebús en Puebla ¿Cuántas Estaciones Habrá?

Este lunes 6 de abril de 2026 el Gobierno del Estado de Puebla dio a conocer que el arranque de la construcción del proyecto del cablebús en la capital poblana.

De acuerdo con el Coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, de las 96 estaciones que se tenían proyectadas construir solo se harán 87 y habrá una mínima intervención en las áreas verdes.

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García Parra también anunció que no se dañarán áreas verdes de la zona del Cerro de Amalucan, ya que la construcción de la estación del cablebús se realizará en el estacionamiento del sitio y en un predio aledaño.

Asimismo, el funcionario estatal dio a conocer que el trazo del proyecto final de este nuevo medio de transporte en la capital poblana será presentado el próximo lunes 13 de abril.

Por último, el Coordinador del Gabinete Estatal pidió a la ciudadanía no poner atención a las noticias falsas difundidas en redes sociales sobre el cablebús en Puebla.

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Otorgan suspensión provisional para el proyecto del cablebús en Puebla

Luego de la queja 133/2026 interpuesta por el Colectivo Hermanos Serdán en Puebla, se logró que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, determinara la suspensión provisional en las acciones que afectan al medio ambiente por la construcción del cablebús en Puebla.

El colectivo conformado por vecinos de las colonias Prados Agua Azul, Huexotitla y Gabriel Pastor, así como la Asamblea Social del Agua, anunciaron el pasado 25 de marzo que de forma temporal se frenarán las afectaciones mientras se analiza a fondo el caso.

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El documento publicado por el Poder Judicial de la Federación menciona que la resolución ordena detener la tala, desmonte y cualquier intervención en parques o zonas verdes del proyecto.

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Con información de N+

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