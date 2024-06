Talento Mexicano: Artesanas de Puebla Crean Jersey del Tricolor para la Copa América 2024

¡Puro arte mexicano! Para celebrar la participación del tricolor en la Copa América 2024, una marca deportivas, Adidas y Some One Somewhere colaboraron con artesanas mexicanas de Naupan, en la región Sierra Norte del Estado de Puebla para crear el diseño del jersey.

¿Cómo se Creó el Diseño del Jersey de la Selección Mexicana?

Cada una de las piezas es única, está hecha con materiales sostenibles como hilos reciclados. Para crear cada una se invirtieron aproximadamente 11 horas, ya que cada detalle de esta playera deportiva está bordada a mano.

Un Toque Especial Muy Mexicano en la Cancha del Fútbol

El objetivo de este video con el jersey de la selección es que los consumidores vean el talento de las manos mexicanas, el cual es una herencia de nuestra cultura, así se mencionó en el video:

Una colaboración con Someone Somewhere que nace de preservar la herencia cultural de México, la riqueza de colores y materiales que existe en el país y, por supuesto, promocionar el trabajo de los artesanos textiles con estas versiones únicas de nuestra nueva piel

Esta unión refleja el compromiso de la marca deportiva por lograr cambios significativos en la sociedad a través del deporte. Este compromiso implica pensar y actuar de manera innovadora, así lo detalló Pablo Cavallaro, Sr. Director Brand Activation en Adidas.

A través de estos jerseys, tanto Adidas como Someone Somewhere, buscan honrar el trabajo de las artesanas mexicanas y continuar abrazando la herencia cultural del país, tanto sus raíces como las semillas que dejan para las generaciones creativas del futuro. Y es que, esta colección está inspirada en las comunidades en donde las artesanas crean cada una de sus piezas, ese espacio que ellas llaman ‘hogar’

Artesanas Mexicanas de Naupan, Puebla Colaboran para el Jersey de la Copa America 2024. Foto: Instagram @adidasmx

¿Qué es la Copa América 2024?

Este torneo de fútbol lo organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), siendo el torneo continental más antiguo del mundo, en el que participan 16 países del continente americano. Este año lo debutó el partido Argentina vs Canadá el día jueves 20 de junio 2024 en Estados Unidos.

El debut del equipo mexicano juega el día sábado 21 de junio 2024, contra Jamaica y la gran final se celebrará el domingo 14 de julio.

¿Contra Quiénes Competirá la Selección Mexicana?

Los dirigidos por el Director Técnico, Jaime Lozano están colocados en el Grupo B, compitiendo con la selecciones de: Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupos de Copa América 2024

Los grupos que tendrá este torneo internacional son los siguientes:

Grupo A : Argentina, Canadá, Chile y Perú

: Argentina, Canadá, Chile y Perú Grupo B : Ecuador, Jamaica, México y Venezuela

: Ecuador, Jamaica, y Venezuela Grupo C : Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Uruguay

: Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Uruguay Grupo D: Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay

Con información de Ana Luisa Gamboa

