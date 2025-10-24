Asalto en Banco de Puebla; Amagan a Mujer y le Roban Más de 170 Mil Pesos en Efectivo

Se registró un asalto a mano armada a una mujer cuentahabiente en un banco ubicado en la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla; Sujetos la despojaron de 173 mil pesos en efectivo que iba a depositar en una cuenta.

El hecho violento sucedió la mañana de este 24 de octubre cuando la víctima se encontraba al interior de la sucursal bancaria, un par de hombres armados la amagaron hasta conseguir su objetivo.

De inmediato la afectada y testigos dieron aviso al número de emergencias por lo que se registró una fuerte movilización policial. Elementos de la Secretaría de seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio para entrevistar a la mujer y dieron inicio con un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

El banco ubicado en la Avenida Juárez se encuentra resguardado por Policías Municipales y se espera que la víctima presente una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con las investigaciones correspondientes.

Mujer sufre asalto cuando iba a depositar dinero en efectivo en Puebla. Foto: Ozair Viveroz | N+

Hasta el momento no se han confirmado detenciones por el asalto, pero se espera más información en las próximas horas.

Información en desarrollo.

Con información de Ozair Viveros

