Asaltan Tienda Departamental en Puebla; Se Llevan Teléfonos y Electrodomésticos

Momentos de pánico y tensión vivieron habitantes del sur de la ciudad de Puebla, luego que la tienda de electrodomésticos y artículos del hogar ubicada sobre la avenida 11 Sur, en la colonia Guadalupe Hidalgo, fuera asaltada.

Al menos cuatro hombres ingresaron al establecimiento haciéndose pasar por clientes y minutos después, uno de ellos sacó el arma de fuego y exigió a empleados entregar el dinero de las cajas registradoras, mientras los cómplices sustraían equipos de telefonía y artículos electrónicos.

Los trabajadores y consumidores de dicho establecimiento al sur de la capital poblana fueron obligados a tirarse al suelo.

Captan en video asalto de una tienda en la colonia Guadalupe Hidalgo de Puebla

Los asaltantes actuaron con rapidez y sin importarles las cámaras de seguridad que estaban captando sus rostros huyeron del lugar a bordo de un vehículo que los esperaba en el exterior.

Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona y tomaron declaraciones de testigos, además de revisar las grabaciones de las cámaras del establecimiento y del sistema de videovigilancia municipal.

Autoridades realizan operativo para ubicar a los asaltantes de una tienda en la colonia Guadalupe Hidalgo de Puebla

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Francisco Sánchez González, aseguró que se trabaja de manera coordinada con la SSC Puebla para dar con los responsables.

Nosotros tenemos ya la identificación de quienes se integran esta banda y estamos trabajando en coordinación con el coronel Felix Pallares, precisamente para volver a ubicarlos y volverlos a detener.

Los asaltantes se llevaron teléfonos celulares y electrodomésticos. Foto: Facebook Rolando Ruiz

El operativo de búsqueda se extendió por varias horas hasta la unidad habitacional Agua Santa, en donde durante la noche los uniformados implementaron filtros de revisión; sin embargo, hasta el momento no han confirmado la detención de los responsables.

Con información de Franco Arteaga

GMAZ