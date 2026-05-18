Tres Sujetos Roban con Violencia Automóvil a Repartidor de Paquetes en Tlaxcala

Este lunes 18 de mayo de 2026 se registró un asalto con violencia en calles del municipio tlaxcalteca de Apizaco, donde un repartidor de paquetes de la empresa Mercado Libre fue despojado de su vehículo.

El atraco ocurrió sobre la carretera Apizaco–San Francisco Atexcatzingo, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, en la que tres sujetos aprovecharon que el conductor y su acompañante bajaron de la unidad para que uno de ellos se llevara el vehículo.

Noticia relacionada: Muere Joven por Asalto con Violencia en Puebla: Delincuentes le Dispararon en la Cabeza

Roban vehículo a repartidor de Mercado Libre en Apizaco, Tlaxcala

De acuerdo con la información recabada, la víctima señaló que tres masculinos aprovecharon un descuido para llevarse la unidad, la cual se encontraba encendida mientras el propietario descendió momentáneamente para realizar unas diligencias.

En un video que circula en redes sociales se aprecia que la mujer que acompañaba al conductor también se bajó del vehículo, y al intentar colgarse de la unidad para evitar el robo fue rociada con gas lacrimógeno quedando tendida sobre la vialidad.

La grabación finaliza con el conductor corriendo detrás de la unidad intentando alcanzarla, y la señora que lo acompañaba siendo atendida por vecinos del lugar donde ocurrió el asalto.

Video: Pareja Asalta una Tienda en Tehuacán, Puebla; Robaron Dinero en Efectivo

Recuperan en Yauhquemehcan vehículo robado en Apizaco, Tlaxcala

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Apizaco informó que elementos de la corporación en coordinación con la policía municipal de Yauhquemehcan, lograron la recuperación de un vehículo con reporte de robo, luego de brindar atención inmediata y seguimiento oportuno a un reporte ciudadano.

Tras recibir el reporte, policías municipales implementaron un operativo de búsqueda y localización aprovechando que la unidad hurtada contaba con un dispositivo de GPS activo, realizando una coordinación inmediata con los municipios colindantes, iniciando la persecución en acompañamiento de la víctima que iba orientado en todo momento la ruta de su unidad.

Los delincuentes al ver el operativo desplegado, abandonaron la unidad en un camino de terracería perteneciente a Yauhquemehcan, logrando interceptar la unidad, y con la finalidad de evitar revictimizar a la víctima, se le hace entrega de su unidad con todos los protocolos de acreditación del vehículo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ