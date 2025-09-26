Rompen con Marros Vitrinas de Tienda en Puebla para Robar Celulares y Huyen en Motocicletas
Ingresaron al menos seis hombres con marros para romper las vitrinas y robar los equipos de telefonía móvil en la tienda de autoservicio de San José Xilotzingo.
La noche de este jueves se registró un robo con violencia en la tienda de autoservicio ubicada en el Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y la calle Ignacio Manuel Altamirano, en la Colonia San José Xilotzingo del municipio de Puebla.
A este establecimiento ingresó un grupo de aproximadamente seis sujetos para sustraer equipos de telefonía.
Delincuentes en motocicleta robaron con violencia celulares del supermercado de Xilotzingo en Puebla
De acuerdo con reportes ciudadanos, los delincuentes llegaron a bordo de motocicletas y tras ingresar al establecimiento con marros, rompieron las vitrinas para apoderarse de varios teléfonos celulares.
Posteriormente, emprendieron la huida con rumbo a la Unidad Habitacional La Margarita.
No hay detenidos por el asalto a la tienda de autoservicio de San José Xilotzingo
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. No obstante, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.
El monto de lo robado aún no ha sido precisado y se espera que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) tomen conocimiento de este robo para realizar las diligencias correspondientes.
Con información de Ehécatl Mello
