Roban Camioneta a Familia de Turistas en Estacionamiento de Hotel en Puebla

Una mujer y su familia fueron víctimas de la delincuencia durante su visita de este fin de semana a Chipilo de Francisco Javier Mina en el municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla.

Los hechos ocurrieron el 25 de julio, aproximadamente a las 10 de la noche, en el estacionamiento del hotel en el que tenían planeado hospedarse. Varios sujetos se acercaron a su camioneta, y amenazaron con un arma de fuego a su esposo, quien había descendido para buscar una respuesta del alojamiento.

Me robaron mi camioneta en Puebla por andar de turismo

A pesar de la agresión, la afectada afirma que el asalto no fue con lujo de violencia e incluso los delincuentes les permitieron bajar sus pertenencias:

Anoche nos saltaron a punta de pistola y nos robaron mi camioneta llegando al hotel , pues ni modo, afortunadamente no nos hicieron nada me dejaron bajar mis maletas , muy amables los ladrones , está cañón enfrentarte a la inseguridad

La familia tomó la decisión de quedarse en Chipilo como lo tenían planeado, para que los menores quienes viajaban con ellos olvidaran el mal rato por el que pasaron e interponer la denuncia:

Me quedé sin camioneta, afortunadamente tengo seguro, el seguro no me paga lo que vale la camioneta, vendrán tiempos mejores hoy estuvimos haciendo los trámites y las denuncias y estamos aquí en el pueblito italiano que al parecer sí está bonito