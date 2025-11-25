Asaltaron con Armas de Fuego Tienda de Supermercado en Puebla para Robar Celulares

Un grupo de asaltantes armados cometieron un robo con violencia en la tienda de autoservicio ubicada en San José Chapulco, sobre la 14 sur en inmediaciones del Periférico Ecológico de Puebla la noche de este martes 25 de noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes cinco hombres, tres de ellos portando armas de fuego, irrumpieron en el Bodega Aurrerá del sur de la ciudad para robar directamente equipos de telefonía exhibidos en vitrinas de vidrio.

Noticia relacionada: Sujetos Armados Roban Celulares en Tienda Departamental en Puebla

Roban cajas de telefonía celular de Bodega Aurrerá de Chapulco en Puebla

Los presuntos delincuentes rompieron los cristales para sustraer varias cajas y escapar en cuestión de segundos a bordo de dos motocicletas con rumbo desconocido.

Minutos después del robo, acudió una patrulla de la Policía Estatal como primer respondiente para entrevistarse con los trabajadores del supermercado, quienes explicaron que que todos parecían menores de edad, y que detonaron las armas para intimidar.

Entraron disparando

Trabajadores del supermercado asaltado aseguran que eran jóvenes los asaltantes

Trasciende que en la vitrina se exhibían cajas vacías, por lo que es probable que no hayan logrado apoderarse de ninguno de los equipos de telefonía que se encuentran a la venta en el establecimiento.

Video: Roban Celulares del Bodega Aurrerá de Xilotzingo

Las autoridades no han brindado más información sobre el robo con violencia a la tienda departamental, y se espera la denuncia correspondiente para iniciar una investigación que permita dar con los responsables.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR