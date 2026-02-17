Balacera durante Carnaval de La Resurrección en Puebla Deja un Muerto y un Herido

La tarde de este martes 17 de febrero de 2026 se registró una balacera durante el último día de festividades del carnaval en La Resurrección, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada, por lo que autoridades y paramédicos tuvieron que llegar al lugar de los hechos.

Ataque Armado en Carnaval de La Resurrección, Puebla, Deja un Muerto y un Herido

Fue durante las celebraciones del último día del carnaval en La Resurrección, comunidad de la capital poblana, que se registró una balacera en contra de dos personas que se encontraban en plena vía pública.

Según testigos, sujetos armados se acercaron a las víctimas y abrieron fuego en contra de ellas. Uno de los baleados resultó con lesiones, mientras que el otro perdió la vida.

Hasta el momento las autoridades no han reportado si hay detenidos por este hecho, y se espera que en próximos minutos den un informe oficial acerca de la persona que resultó herida con arma de fuego.

Mueren tres personas durante ataque armado afuera de antro en Puebla

Tres personas muertas es el saldo de un presunto ataque directo a las puertas del antro Sala de Despecho, durante la madrugada del pasado 14 de febrero, en la zona comercial de la Isla de Angelópolis de la ciudad de Puebla.

Las víctimas fatales son dos hombres y una mujer, quienes quedaron tendidos en la vialidad; además de cuatro lesionados, quienes recibieron atención médica por los impactos de bala.

Esto se Sabe de los Detenidos por Ataque Armado en Sala de Despecho de Isla de Angelópolis Puebla

En la escena quedó la camioneta de lujo color blanco, presuntamente de las víctimas, con impactos de arma de fuego en una de las ventanillas, unidad que fue asegurada como parte de los indicios.

