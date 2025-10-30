Abren Vacantes para Hospital del IMSS San Alejandro en Puebla ¿Cuáles Son los Requisitos?

El Hospital General de la zona número 36, conocido como San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó sus operaciones este 30 de octubre tras su reconstrucción; para esta nueva etapa ha lanzado la convocatoria para ocupar vacantes en varias áreas profesionales, dirigida a quienes ya laboran en este nosocomio y cumplen con los requisitos.

Los espacios son para trabajar en distintas categorías, en las que se encuentran jefaturas y subjefaturas en el departamento de enfermería, nutrición, cirugía, administración de personal, finanzas y otros.

N47 JEFE DEPTO UMН А 80

N41 SUBJ ENF UM A 80

N36 JEF D NUT DIE UMНА 80

N52 COORD CLINICO UMН 80

N51 JEFE SERVICIO UMH 80

N43 JEFE ENFERM UM A 80 (con 22 puestos)

N36 JEF TRAB SOC UMH A 80

N30 SUP AREA ROPERIA UMH 80

N41 ANALISTA COORD C 80

N53 COORD CL TURNO UMH 80

N55 SUBD MED UMH A 80

N20 TEC INF С CTR P INV 80

N39 SUPERV LIMP E HIG UMAE HGR Y HGZ

N20 TEC INF C CTR P INV 80

N36 SUBJEF A CONS UNID 80

N32 JEFE LIMP E HIG UMAE HGR HGZ 80

N52 JEFE CLIN SAL TRAB 80

N18 J SEC PROD DIE UMH 80

Ofrecen sueldos de hasta 17 mil pesos mensuales en Hospital del IMSS de San Alejandro

Los sueldos mensuales oscilan entre los 9 mil y 17 mil pesos, lo que dependerá del puesto, así como las funciones que se deban desempeñar en cada uno.

Este proceso está abierto para el personal que cuente con contratación de base o confianza “B”, que se encuentre laborando actualmente dentro del IMSS y con una antigüedad mínima efectiva de tres años.

Registro para vacantes del Hospital del IMSS de San Alejandro en Puebla: Dónde es y hasta cuando termina

El registro se debe hacer en el área de selecciones de confianza que se encuentra en la calle 4 Norte, número 2005, colonia Centro de la ciudad de Puebla; La fecha límite para registrarse es hasta el 7 de noviembre de 2025.

Así luce el nuevo Hospital de San Alejandro en Puebla. Foto: IMSS Puebla

Cabe destacar que aunque la reapertura del Hospital del IMSS de San Alejandro se tenía prevista para otro día, el día de hoy 30 de octubre comenzaron a ingresar los primeros pacientes ante la demanda en otros nosocomios.

Con información de Magie Castillo

MCS

