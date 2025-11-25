¿Dónde Caerá Ceniza del Volcán Popocatépetl Hoy 25 de Noviembre de 2025?

El volcán Popocatépetl se ha mantenido muy activo desde el pasado lunes 24 de noviembre no solo con exhalaciones, también con leve actividad eruptiva que ha puesto en alerta a los estados en los que se encuentra asentado, además de algunos aledaños.

En N+ Puebla te informamos las entidades circunvecinas y las demarcaciones poblanas en las que se espera la caída de ceniza proveniente del coloso también conocido como “Don Goyo”.

Noticia relacionada: Se Enciende el Popocatépetl: Así Luce el Cráter del Volcán Hoy Lunes 24 de Noviembre de 2025

Regiones de Puebla donde se espera caída de ceniza del Volcán Popocatépetl

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla se espera la caída de ceniza en cinco regiones:

Valle de Atlixco

Angelópolis

Valle Serdán

Sierra Norte

Sierra Nororiental

Además de la entidad poblana también se pronostica que la nube proveniente de “Don Goyo” llegue al Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, por lo que se pide a sus habitantes tomar las precauciones correspondientes.

Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl permanece en Amarillo Fase Dos

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase Dos, por lo que se emiten las siguientes recomendaciones:

No intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes , como se ha visto recientemente.

pues ocurren explosiones que arrojan , como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro.

de a partir del estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

¿Qué Hacer ante la Caída de Ceniza del Volcán Popocatépetl?

Ante la posible caída de ceniza es recomendable cubrir tus vías respiratorias con un cubrebocas o con alguna prenda de ropa para evitar alguna infección.

Historias recomendadas:

Con información de Protección Civil de Puebla

GMAZ