Caos en la Autopista México-Puebla por Manifestación: Ejidatarios Bloquean Ambos Sentidos

Este viernes 7 de noviembre de 2025, manifestantes originarios del municipio de Santa Rita Tlahuapan decidieron bloquear en ambos sentidos la autopista México-Puebla como protesta por la liberación de un sujeto quien los habría defraudado por 100 millones de pesos.

De acuerdo con testigos, los ejidatarios realizan cierres intermitentes reabriendo la circulación del tramo carretero por 15 minutos cada dos horas lo que provoca un tráfico muy lento en una de las arterias más importantes del país.

Realizan cierres intermitentes en la Autopista México-Puebla a la altura de Santa Rita Tlahuapan, Puebla

Aproximadamente a las 16:00 horas de este viernes, un grupo de manifestantes originarios de la demarcación de Santa Rita Tlahuapan, bloquearon la Autopista México-Puebla en ambos sentidos para exigir ser escuchados por los gobiernos estatal y federal.

De inmediato el tráfico en el tramo carretero colapsó, por lo que al percatarse de eso, los ejidatarios decidieron reabrir por 15 minutos la circulación cada dos horas, lo que ha provocado que haya avances muy lentos.

Ejidatarios Bloquean la Autopista México-Puebla: ¿Qué Exigen y Cuál es el Tramo Afectado?

Vías alternas ante los cierres intermitentes en la Autopista México-Puebla

Al respecto del bloqueo parcial de la Autopista México-Puebla, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) dio a conocer las vías alternas para poder circular con mayor rapidez a los respectivos destinos:

En dirección a Puebla: se desvía la circulación a carretera libre en el kilómetro 63 (Río Frío).

se desvía la circulación a carretera libre en el (Río Frío). En dirección a CDMX: se desvía la circulación a carretera libre a la altura del kilómetro 77 (San Salvador el Verde).

Se espera que autoridades estatales y federales puedan llegar al sitio y poder dialogar con los manifestantes para que se reabra la circulación del tramo carretero lo más pronto posible.

