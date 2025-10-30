Abrirán al Público Zonas Exclusivas de la Catedral de Puebla por Día de Muertos

En el marco de la solemnidad de la temporada de Todos Santos, este 1 y 2 de noviembre de 2025, se abrirán dos espacios exclusivos de la Basílica Catedral Metropolitana de Puebla, la Capilla de las Reliquias y la cripta de obispos.

El rector de este recinto, Francisco Vázquez, contó para N+ Puebla todo lo que los feligreses podrán encontrar en estas dos zonas durante estos días en que puedan ser visitadas.

Fecha y horario de apertura de la Capilla de las Reliquias en la Catedral de Puebla

El sábado 1 de noviembre habrá acceso a la Capilla de las Reliquias en horario de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas. Los fieles católicos podrán venerar y admirar las obras que se albergan en ellos.

De acuerdo con el rector, la más reciente es la escultura en cera del beato Juan de Palafox y Mendoza, noveno obispo de Puebla, y cuyo cuerpo se encuentra en la mesa del altar y contiene huesos del santo.

Y cuando en el 2011 lo declararon beato se extrajeron sus restos y una parte se trajo a Puebla en México hay una parte y aquí tenemos una vértebra.

Fecha y horario de apertura de la Cripta de los Obispos en la Catedral de Puebla

El domingo 2 de noviembre de 11:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas, podrán visitar las criptas en las que descansan los restos mortales de 13 de los 35 obispos y 5 arzobispos de Puebla.

El rector de la Catedral de Puebla señaló que entre los personajes ilustres destaca Ramón Ibarra y González, primer arzobispo en Puebla, quien se encuentra en proceso de beatificación y Rosendo Huesca predecesor del actual líder religioso Víctor Sánchez Espinosa.

Por último, Francisco Vázquez invitó a toda la hermandad católica de Puebla a asistir y hacer fila en los dos espacios exclusivos, ya que elevar sus plegarias desde ellos es una experiencia única.

