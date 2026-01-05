¿Cómo Opera el "Cártel del Despojo" en Puebla? Más de una de Decena de Notarías Están Coludidas

El llamado “Cártel del Despojo” o "Cártel Inmobiliario" continúa operando en Puebla, de acuerdo con denuncias ciudadanas que ya son investigadas por la Fiscalía General del Estado, pero ¿Cómo operan? En N+ te contamos más sobre este método de fraude.

Este grupo se dedica presuntamente al despojo de viviendas y terrenos, mediante documentos falsos, suplantación de identidad y procesos legales irregulares, afectando principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.

Es decir, que con ayuda de notarías, los delincuentes cambian los bienes de propietarios de forma supuestamente legal sin que los dueños puedan impedirlo.

Alteran Escritura para Despojar a Familia de su Casa en Puebla

Autoridades investigan a "Cártel del Despojo" tras denuncia de ciudadanos en Puebla

El coordinador de gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, informó que ya investigan formalmente y confirmó que las autoridades tienen identificadas posibles irregularidades en más de una decena de notarías, esto agregó.

Empezamos a detectar por diversas denuncias de ciudadanos que han hecho en Puebla que como los casos de despojo que se dieron en San Pedro Cholula, de igual forma forma al interior del Estado, algunas irregularidades en cuanto a predios que tenían un propietario y al parecer después de alguna operación notarial, cambiaban de dueños y que el dueño legítimo pudiera hacer algo al respecto.

Cabe destacar que estos casos salieron a la luz cuando en San Pedro Cholula se realizó un fraude mediante una simulación de un juicio mercantil en donde los presuntos delincuentes se hicieron pasar por los dueños de las propiedades y las ofrecieron como pago de una deuda a un supuesto demandante. Posteriormente su nuevo "dueño" haría posesión de los inmuebles.

Trabajan en nueva ley de no notariado en Puebla para evitar fraudes con inmuebles

José Luis García Parra, adelantó que próximamente darán a conocer los nombres de los notarios quienes podrían estar involucrados como cómplices en estos despojos, y advirtió que no habrá impunidad; Mencionó que van a presentar un informe a partir de la segunda quincena de enero sobre las irregularidades que se han detectado en notarias y también se realizarán las denuncias correspondientes.

Además, aseguró que no se tiene contemplado regresar notarías en las que estuvieron operando este tipo de situaciones en el pasado, esto mencionó.

Sí estamos trabajando en una nueva ley de no notariado en Puebla, ya la vamos a hacer de conocimiento a todas y todos.

Con esta nueva ley de no notariado en Puebla se busca perfeccionar el modelo de trámites, procesos y procedimientos en todas las notarías para asegurar que los dueños no sean despojados de sus propiedades.

Las autoridades estatales llamaron a denunciar cualquier irregularidad, revisar la situación legal y mantener en orden sus documentos, mientras avanzan las investigaciones.

Con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla

MCS