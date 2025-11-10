La magia, diversión y tradición llega al estado de Puebla con la 29ª Feria Internacional del Árbol y la Esfera Chignahuapan 2025, en donde Tito Double P, El Malilla, Gloria Trevi y muchos más artistas darán conciertos para comenzar a celebrar el espíritu navideño.

La llegada de uno de los eventos más luminosos y entretenidos de este Pueblo Mágico está a punto de comenzar, del 21 al 30 de noviembre podrás disfrutar de la cultura que distingue a Chignahuapan con un toque musical.

Durante nueve días se llevarán acabo diferentes presentaciones en el recinto ferial de dicho municipio, el lugar tendrá lugar en el Campo Deportivo de Béisbol ubicado en Tlaxco.

Cartelera Feria Internacional del Árbol y la Esfera Chignahuapan 2025: Artistas, fechas y horarios

Confirman a los artistas que se presentarán en la Feria Internacional del Árbol y la Esfera Chignahuapan 2025, te decimos cuál es la cartelera oficial y las fechas que serán sus conciertos.

Viernes 21: Kumbia Kings

Sábado 22: Gloria Trevi

Domingo 23: El Trono de México

Lunes 24: Show infantil "Coco"

Martes 25: Lucha Libre

Miércoles 26: Sonido Fania 97

Jueves 27: El Malilla

Viernes 28: Tito Double P

Sábado 29: Luis R Conriquez

Domingo 30: Invasores de Nuevo León

Además, habrá en un evento especial en donde se coronará a la reina Grecia I. quien representará con orgullo al Pueblo Mágico de Chignahuapan.

¿Costos y dónde comprar boletos para conciertos de la Feria Internacional del Árbol y la Esfera Chignahuapan 2025?

Aunque algunos eventos serán de acceso gratuito, habrá conciertos que tendrán diferentes costos que van desde los 100 pesos hasta los dos mil pesos; este varia dependiendo del la zona del boleto elegida: Vip, Oro, Plata o General.

Las presentaciones que tendrán costo serán los siguientes: Kumbia Kings, Gloria Trevi, El Trono de México, Lucha Libre, El Malilla, Tito Double P, Luis R. Conriquez e Invasores de Nuevo León.

Los boletos de acceso estarán a la venta en las oficinas de turismo municipal de Chignahuapan y de Zacatlán, o puedes comprarlos a través del siguiente link www.hercaticket.com;￼ Recuerda únicamente hacer la compra en canales oficiales para evitar fraudes o cobros indebidos.

Inicia el "Festival de Luz y Vida" en Pueblo Mágico de Puebla

¿Dónde será la próxima feria de Chignahuapan y cómo llegar?

El Campo Deportivo de Béisbol será sede de la 29ª Feria Internacional del Árbol y la Esfera Chignahuapan 2025, el cual está ubicado a dos horas y 20 minutos del centro de la ciudad de Puebla y a tres horas de la CDMX.

Con información de Maggie Castillo

