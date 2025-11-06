Los Auténticos Decadentes en el Festival Internacional de Puebla 2025: Cartelera de 45 Artistas

Con más de 45 artistas y 10 sedes, está todo listo para el Festival Internacional de Puebla en su edición número 17 en este 2025; En esta ocasión los eventos gratuitos se tornan especiales pues se realizarán en beneficio de las familias damnificadas de la Sierra Norte quienes resultaron afectadas por las lluvias.

Del 7 al 14 de noviembre podrás disfrutar de 50 géneros artísticos con invitados internaciones en donde destacan agrupaciones de Argentina, España, Congo, Alemania, Colombia y Cuba, además de la participación de estados como Aguascalientes y Ciudad de México.

Entre los artistas y eventos más esperados están Los Auténticos Decadentes, Here Comes The Kraken, danza y teatro con María Rojo y Alberto Estrella, el tenor Emilio Ruggerio, entre muchos otros; Conoce en dónde serán las presentaciones y sus horarios aquí.

Cartelera Festival Internacional de Puebla: fechas, horarios y sedes

El Festival Internacional de Puebla 2025 se llevará acabo principalmente en espacios emblemáticos como el Paseo Bravo, el Barrio del Artista, el Centro Cultural San Roque, la Casa de la Cultura, la Sala Teatro Luis Cabrera, San Pedro Museo de Arte, el Patio de Casa de Cultura, la Sala Rodríguez Alconedo, así como los municipios de Tlatlauquitepec y Tecali de Herrera.

Barrio del Artista

7 de noviembre: La Tartana (Colombia) Teatro de Calle: A Vuelo de pájaro a las 17:00 horas

(Colombia) Teatro de Calle: A Vuelo de pájaro a las 17:00 horas 8 de noviembre: La Tartana y Rodará (Colombia) Artes del Espectáculo a las 14:00 hrs.

9 de noviembre: Vabiekas Fest Sin Gracia presenta " Yoguiando " (Puebla) a las 16:00 hrs.

" (Puebla) a las 16:00 hrs. 9 de noviembre: Bubu en la banca Cía. s.o.s. clown (Puebla) a las 16:30 hrs

9 de noviembre: Rulo the Clown (CDMX) a las 17:00 hrs.

Paseo Bravo 8 de noviembre

Ensamble Ballet Folclórico Yoloistak y Mathy (Puebla) a las 16:00 hrs.

(Puebla) a las 16:00 hrs. Jamexican Roots Music Los Guanábana (Puebla) a las 16:30 hrs.

(Puebla) a las 16:30 hrs. Afro, punk y rock Júpiter & Okwess (Congo) a las 18:00 hrs.

(Congo) a las 18:00 hrs. SKA y rocksteady Out Of Control Army (CDMX) a las 19:30 hrs.

(CDMX) a las 19:30 hrs. Los Auténticos Decadentes (Argentina) a las 21:30 hrs.

Paseo Bravo 9 de noviembre

Música Latina Fandango en 6 (Puebla) a las 14:00 hrs.

en 6 (Puebla) a las 14:00 hrs. Son Fusión Alejandro Estrada (Puebla) a las 14:40 hrs.

Alejandro Estrada (Puebla) a las 14:40 hrs. Metal Artillería (Puebla) a las 15:30 hrs.

(Puebla) a las 15:30 hrs. Deathcore Here Comes The Kraken (Puebla) a las 16:30 hrs.

(Puebla) a las 16:30 hrs. MUVA - Visuales y música clásica, electrónica, jazz y étnica (CDMX) a las 18:00 hrs.

- Visuales y música clásica, electrónica, jazz y étnica (CDMX) a las 18:00 hrs. Rock & folk Iván García y Los Yonkis e invitados (Puebla) 19:30 hrs.

e invitados (Puebla) 19:30 hrs. Rock & dark San Pascualito Rey (CDMX) a las 21:00 hrs.

San Pedro Museo de Arte

7 de noviembre: Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla a las 19:00 hrs

Casa de la Cultura Prof. Pedro Ángel Palou Pérez

7 de noviembre: Exposición de Arte Colectivo De la vida a la muerte 10:00 hrs.

10:00 hrs. 8 de noviembre: Rondalla Contrapunto (Puebla) a las 18:00 hrs

(Puebla) a las 18:00 hrs 9 de noviembre: Centro de Capacitación de Música de Banda CECAMBA a las 13:30 hrs

a las 13:30 hrs 9 de noviembre: Magdalena, la otra Frida Mondomeraki (España-México) a las 16:00 hrs

(España-México) a las 16:00 hrs 9 de noviembre: ¿Quién cuenta?: Homenaje a Dr.Seuss Juglaria Producciones a las 17:00 hrs.

Juglaria Producciones a las 17:00 hrs. 13 de noviembre: Presentación de libro Los Malos de la Historia: Gustavo Díaz Ordaz Presenta: Jesús Ramírez Cuevas a las 18:00 hrs.

Sala Teatro "Luis Cabrera"

8 de noviembre: Concierto de piano Emilio Ruggerio (Alemania) a las 16:00 hrs.

(Alemania) a las 16:00 hrs. 8 de noviembre: En la intimidad María Rojo y Alberto Estrella (CDMX) a las 19:00 hrs (Cupo limitado)

(CDMX) a las 19:00 hrs (Cupo limitado) 9 de noviembre: El amante de Gardel (CDMX) a las 16:00 hrs

(CDMX) a las 16:00 hrs 10 de noviembre: Ensamble Vocal Cuicanime (Puebla) a las 18:00 hrs.

(Puebla) a las 18:00 hrs. 11 de noviembre: Compañía de Ballet Clásico de Puebla Te sigo amando : Homenaje al divo de Juárez Juan Gabriel a las 18:00 hrs

de Puebla : Homenaje al divo de Juárez a las 18:00 hrs 12 de noviembre: Ballet Frida Kahlo apenas podía caminar. Alas rotas a las 18:00 hrs.

apenas podía caminar. Alas rotas a las 18:00 hrs. 13 de noviembre: Aletya Serrano (Puebla) a las 18:00 hrs

(Puebla) a las 18:00 hrs 13 de noviembre: Jazz Mister Rabbit (Puebla) a las 19:00 hrs

(Puebla) a las 19:00 hrs 14 de noviembre: Rock alternativo, Indie Carringtones (Puebla) a las 18:00 hrs.

(Puebla) a las 18:00 hrs. 14 de noviembre: Rock alternativo Acrobata (Puebla) a las 19:00 hrs.

Centro de Cultura "San Roque"

7 de noviembre: A la orilla del libro, del manuscrito a la publicación. Taller literario por Sergio Pitol a las 16:00 hrs

7 de noviembre: Del testimonio al mundo ficticio. Taller literario por Rafael Pérez de la Cruz a las 16:00 hrs

8 de noviembre: Colectivo Tonemilis Flipbook Salón "Pitol" a las 13:00 hrs.

Salón "Pitol" a las 13:00 hrs. 9 de noviembre: Danza y música electrónica experimental (Aguascalientes) a las 18:00 y 20:00 hrs.

experimental (Aguascalientes) a las 18:00 y 20:00 hrs. 11 de noviembre: Charla literaria 3 generaciones de cuento en Puebla a las 17:30 hrs.

12 de noviembre: Charla literaria 3 generaciones de cuento en Puebla a las 17:30 hrs.

14 de noviembre:Taller literario Del testimonio al mundo ficticio a las 16:00 hrs.

Tecali de Herrera

7 de noviembre: Orquesta Típica Del Estado de Puebla con Emilio Ruggerio (Alemania) en Corral de comedias de Tecali de Herrera, Puebla a las 18:00 hrs.

con (Alemania) en Corral de comedias de Tecali de Herrera, Puebla a las 18:00 hrs. 14 de noviembre: Alas de Cuba presenta Neva en Teatro Gregorio Degante a las 17:00 hrs.

Tlatlauquitepec

9 de noviembre: Orquesta Típica Del Estado de Puebla con Emilio Ruggerio (Alemania) a las 17:00 hrs.

Cada concierto, presentación, taller y exposición están sujetos a posibles cambios; Además se hace un llamado a la sociedad para participar en la donación de productos no perecederos, artículos de uso personal o apoyos en especie para damnificados de la Sierra Norte de Puebla.

